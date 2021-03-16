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hangi risk grubunda, ne renk? Konya’nın risk durumu Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında değişti mi?

risk durumu milyonlarca vatandaşın gündemine geliyor. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında risk grubuna göre iller ayrılmış düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak duyulurken Konya hangi risk grubunda, ne renk gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Şu an da rengi kırmızı olan ilimizde ilerleyen haftalarda değişiklik yapılması söz konusu olabilir. 15 Mart'ta gerçekleşen yeni kabine toplantısıyla nedir ve değişti mi, hangi renk soruları yanıt bulması beklenirken tedbirlerin devam etmesi kararı alındı.

Giriş Tarihi: 16.03.2021 23:02 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 23:02
Konya hangi risk grubunda, ne renk? Konya’nın risk durumu Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından mevcut düzene devam edileceğini duyururken risk durumu merak edildi. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan haritasına göre çok tehlikeli iller arasında bulunurken Konya hangi risk grubunda, ne renk, Türkiye koronavirüs haritasına göre Konya'nın risk durumu nedir ve değişti mi sorularının yanıtları milyonların gündemine geliyor. Vakalarda yaşanan artış sonrası, bazı illerde renk değişimi söz konusu olabilir. Dünkü Kabine Toplantısı sonrası da Konya hangi risk grubunda, ne renk, değişti mi gibi soruların yanıtları da belli oldu. İşte düşük, orta, yüksek risk grubu haritası

KONYA HANGİ RİSK GRUBUNDA, NE RENK?

ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak kırmızı olarak belirlenen ve risk durumu ile ilgili tüm detaylar şöyle;

Konya hangi risk grubunda, ne renk? Konya’nın risk durumu Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında değişti mi?

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

HARİTA GÜNCELLENİYOR

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir, Bursa turuncu kategoride yüksek risk grubunda, kırmızı renk ile çok yüksek risk grubunda bulunuyor.

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Konya hangi risk grubunda, ne renk? Konya’nın risk durumu Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında değişti mi?

KABİNE TOPLANDI! GÜNDEM KORONAVİRÜS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınıyla mücadele oldu. İllerdeki vaka artışı gözden geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

Konya hangi risk grubunda, ne renk? Konya’nın risk durumu Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında değişti mi?

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM TABLOSU 15 MART 2021

Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 552'ye yükseldi.

VAKA SAYISI: 15 bin 503

HASTA SAYISI: 858

VEFAT SAYISI: 63

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 893

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