Konya hangi risk grubunda, ne renk? Konya’nın risk durumu Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından mevcut düzene devam edileceğini duyururken Konya risk durumu merak edildi. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Konya risk haritasına göre çok tehlikeli iller arasında bulunurken Konya hangi risk grubunda, ne renk, Türkiye koronavirüs haritasına göre Konya'nın risk durumu nedir ve değişti mi sorularının yanıtları milyonların gündemine geliyor. Vakalarda yaşanan artış sonrası, bazı illerde renk değişimi söz konusu olabilir. Dünkü Kabine Toplantısı sonrası da Konya hangi risk grubunda, ne renk, değişti mi gibi soruların yanıtları da belli oldu. İşte düşük, orta, yüksek risk grubu haritası

KONYA HANGİ RİSK GRUBUNDA, NE RENK?

Konya risk durumu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak kırmızı olarak belirlenen Konya risk haritası ve risk durumu ile ilgili tüm detaylar şöyle;