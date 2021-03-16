Konya hangi risk grubunda, ne renk? Konya’nın risk durumu Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında değişti mi?

Konya risk durumu milyonlarca vatandaşın gündemine geliyor. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında risk grubuna göre iller ayrılmış düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak duyulurken Konya hangi risk grubunda, ne renk gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Şu an da rengi kırmızı olan ilimizde ilerleyen haftalarda değişiklik yapılması söz konusu olabilir. 15 Mart'ta gerçekleşen yeni kabine toplantısıyla Konya risk durumu nedir ve değişti mi, hangi renk soruları yanıt bulması beklenirken tedbirlerin devam etmesi kararı alındı.