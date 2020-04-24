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Haberler Galeri Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! Diyanet imsakiyesi ile Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

iftar saati: ve Konya ile iftar vakti! Diyanet imsakiyesi ile Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

iftar saati ve iftar saati ne zaman? Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saati merak konusu oldu. Sabah ezanından itibaren başlayacak olan oruç, akşam güneşin batması ile birlikte sona erecek. Bu nedenle hem sabah ezanı vakti hem de akşam ezanı vakti vatandaşlar için merak konusu oluyor, Konya ve Karaman iftar saati ve sahur saati, burada yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Konya iftar saati ve Karaman iftar saati ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Haberimizde, Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Takvimi ile Konya iftar saati ve sahur saatine ulaşabilir, Karaman ezan saatlerinin yanında il il İmsakiye'yi öğrenebilirsiniz. İşte, Konya ve Karaman iftar saati ve ezan vakitleri…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 18:29
Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

iftar saati ve namaz vakitleri vatandaşlar için merak konusu oldu. On Bir Ayın Sultanı olan Ramazan ayı ile birlikte iftar saati heyecanı da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 İmsakiyesi yayınlandıktan sonra, iftar ve sahur vakitleri de netleşti. İlk günden itibaren sahurda oruç için niyet eden vatandaşlar oruç tutmaya başladılar. Oruç, imsak saati ve akşam ezanı saati arasında tutulur. Bu nedenle de Konya ve Karaman illerimizde yaşayan insanlar, 'Konya iftar saati ve sahur saati kaçta?', 'Karaman sahur ve iftar saati kaçta?', sorularının yanıtını araştırıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile il il iftar ve sahur saati ile ezan vakitleri haberimizde yer almaktadır.

KONYA VE KARAMAN NAMAZ VAKİTLERİ: SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

İşte, Konya ve Karaman illerimizde sahur ve iftar saati...

Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ: SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

İşte, iftar saati ve namaz vakitleri...

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Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

KARAMAN NAMAZ VAKİTLERİ: SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

İşte namaz vakitleri ve iftar saati...

Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

TÜRKİYE GENELİ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

Konya iftar saati: Karaman ve Konya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Konya, Karaman sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BİR AN EVVEL AÇMANIN ÖNEMİ

Ebû Atıyye dedi ki, ben ve Mesruk Âişe radıyallahu anhâ'nın yanına gittik. Mesruk ona:

- Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashâbından iki kişi var. İkisi de hayırdan geri kalmıyorlar. Ancak bunlardan biri akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele ediyor, diğeri ise hem akşam namazını hem de iftarı geciktiriyor, dedi. Bunun üzerine Âişe:

- Akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele eden kimdir? diye sordu.

Mesruk da:

- (İbni Mes'ud'u kastederek) Abdullah'tır, cevabını verdi. Bunun üzerine Âişe:

- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı, dedi.

Müslim, Sıyâm 49-50. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 21; Tirmizî, Savm 13; Nesâî, Sıyâm 23

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