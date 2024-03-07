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Haberler Yaşam Konya’da 2. ‘Tosuncuk’ vakası: Çok iyi para var size de pay vereceğim!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 10:47

Konya’da 2. ‘Tosuncuk’ vakası: Çok iyi para var size de pay vereceğim!

Konya'da çalıştığı zincir marketteki işinden ayrıldıktan sonra eski çalışma arkadaşları ile irtibata geçip, 'Toptan gıda işi yapacağım. Çok iyi para var. Size de kazançtan pay vereceğim' diyerek 25 kişiden 7 milyon TL toplayıp, kayıplara karışan 26 yaşındaki Halil İbrahim Akyavaş, polisin operasyonu ile yakalandı. Mağdurların 'Tosuncuk' lakabı taktığı Akyavaş çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

TOLGA YANIK
Konya’da 2. ‘Tosuncuk’ vakası: Çok iyi para var size de pay vereceğim!

Türkiye yıllarca 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın kurduğu ve milyarlarca dolarlık servet edindiği Çiftlikbank sistemini konuşmuştu. Bir Tosuncuk vakası da Konya'da yaşandı.

Konya’da 2. ‘Tosuncuk’ vakası: Çok iyi para var size de pay vereceğim!

Türkiye'de binlerce şubesi bulunan bir zincir marketteki işinden 5 ay önce ayrılan Halil İbrahim Akyavaş, bir süre sonra çalışma arkadaşları ile irtibata geçti.

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Konya’da 2. ‘Tosuncuk’ vakası: Çok iyi para var size de pay vereceğim!

Akyavaş arkadaşlarına, 'Toptan gıda işi yapacağım. Çok iyi para var. Size de kazançtan pay vereceğim. Başkası yapacağına siz yapın' diyerek para istedi. Arkadaşları da ellerindeki, avuçlarındaki tüm birikimlerini Akyavaş'a teslim etti.

Konya’da 2. ‘Tosuncuk’ vakası: Çok iyi para var size de pay vereceğim!

25 MAĞDUR, 7 MİLYONLUK VURGUN
Halil İbrahim Akyavaş, kendisini arayan mağdurları hep geçiştirdi. Parayı, akşama, yarına alacaksınız dedikten sonra kendisine bir daha ulaşamayan mağdurlar, ikinci bir Tosuncuk vakası ile dolandırıldıklarını anlayınca soluğu emniyette aldı.

Konya’da 2. ‘Tosuncuk’ vakası: Çok iyi para var size de pay vereceğim!

Müracaatlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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