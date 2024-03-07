Haberler
Yaşam
Konya’da 2. ‘Tosuncuk’ vakası: Çok iyi para var size de pay vereceğim!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
10:47
Konya’da 2. ‘Tosuncuk’ vakası: Çok iyi para var size de pay vereceğim!
Konya'da çalıştığı zincir marketteki işinden ayrıldıktan sonra eski çalışma arkadaşları ile irtibata geçip, 'Toptan gıda işi yapacağım. Çok iyi para var. Size de kazançtan pay vereceğim' diyerek 25 kişiden 7 milyon TL toplayıp, kayıplara karışan 26 yaşındaki Halil İbrahim Akyavaş, polisin operasyonu ile yakalandı. Mağdurların 'Tosuncuk' lakabı taktığı Akyavaş çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklandı.