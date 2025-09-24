Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.09.2025 07:55 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 07:57

Konya'da balkonda alkol alıp, gürültü yapan kişi şikayet etmişti! "Uyarı yaptım gözümden oldum"

Konya'da balkonda alkol alıp, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendilerini uyaran bekçilere tüfekle ateş eden saldırganın kurşunu ile yaralanan 28 yaşındaki belediye personeli Hidayet Zıpır bir gözünü kaybetti. 2 ameliyat geçirdiğini ve gözünün arkasındaki saçmanın çıkartılamadığını belirten Hidayet Zıpır, "Bu olay yüzünden bir gözüm kör oldu. Gözüm geri gelmeyecek ama o adam en ağır cezayı alsın" dedi. Saldırgan 37 yaşındaki Berat Poçan tutuklandı.

Son dakika haberi: Olay, geçtiğimiz 1 Ağustos günü sabaha karşı 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde yaşandı. Berat Poçan ve kayınpederi iddiaya göre gecenin ilerleyen saatlerine kadar balkonda alkol aldı.

Ses çıkarıp, bağırmaya devam eden Berat Poçan, bu esnada sokak üzerinde devriye atan bekçiler A.Ç. ve A.K. tarafından uyarıldı. Ancak Poçan, bekçilere küfür ve hakaret etti. Bekçiler de durumu polise bildirdi.

Bekçiler, yakındaki parkta bulunan Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan işçilerin yanına gitti. Bu esnada Berat Poçan, balkondan bekçilerin üzerine doğru tüfekle ateş etti. Saçmalar belediye işçisi Hidayet Zıpır'ın gözüne, göğsüne ve bacağına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Berat Poçan'ı olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Hidayet Zıpır ameliyat edildi, sağ gözünün görme yetisini kaybetti. Poçan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'SUÇUM YOKKEN BENİ YARIM İNSAN HALİNE GETİRDİ'

Olaydan 17 gün önce işe başlayan ve sonrasında böyle bir olay yaşayan Hidayet Zıpır, tedavi sürecini ve yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Zıpır, "Bir ameliyatı burada diğerini Ankara'da oldum.

Gözümde delik oluşmuş. Saçmanın biri gözümün arka kısmını dağıtıp, çok geriye doğru gitmiş. O nedenle o saçmayı çıkartamadılar. Kontrollerim ve ameliyatlarım sürecek. Sağ gözümü tamamen kaybettim. 2 ay önce gayet sağlıklı bir insanken şimdi göremiyorum.

Yolda yürürken denge kayıpları yaşıyorum. Hiçbir suçum yokken beni yarım bir insan haline getirdi. Bekçilerle husumetinin olduğunu söylemiş ama hepimiz oradayken üzerimize doğru ateş edip kör olmama neden oldu. Adalet yerini bulsun istiyorum. Yeni evlenmiştim bir tane çocuğum var" dedi.