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Konya’da çöken binada iki kişi feci şekilde can vermişti: İstenen cezalar belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.03.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
19:09
Konya’da çöken binada iki kişi feci şekilde can vermişti: İstenen cezalar belli oldu!
Konya'da 2 ay önce çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de sağ olarak kurtarıldığı Taşoluk Apartmanı ile ilgili 5'i tutuklu 10 sanık hakkında soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında istenen cezalar belli olurken, binada izinsiz yapılan işlemler dikkat çekti.