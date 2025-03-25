Konya’da çöken binada iki kişi feci şekilde can vermişti: İstenen cezalar belli oldu!

DUVAR KIRIP KAPI AÇMIŞLAR

İddianamede şu ifadelere yer verildi: "Kazım Fünlü tarafından toplam 4 adet dükkanda belediyeden tadilat izni alınmadan tadilat işlemlerine başlanıldığı, şüphelilerden Mehmet Parla'ya ait dükkanlardan ikisinde daha önce şüphelilerden Kemal Öztürk'ün kiracı olarak bulunduğu, Öztürk'ün bu esnada iki dükkan arasında geçişi sağlamak için kapı açtığı, Kazım Fünlü'nün kiraladığı iş yerlerinde tadilat yaparken 2 adet dükkan arasında geçişi sağlamak için kapı açtıkları, bahse konu yıkılan binanın yığma bina olduğu, binada taşıyıcı sistem olarak kolon ve kirişlerin bulunmadığı, binanın ağırlığının duvarlar üzerinde olduğu, bir nevi bina duvarlarının kolon ve kiriş vazifesi gördüğü, tadilat esnasında dükkanların ön demir kapılarının sökmelerini ve iki dükkan arasında duvar kırarak kapı açmalarının binanın taşıyıcı sistemine zarar verdiğinin değerlendirildiği belirtildi."