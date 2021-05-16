Konya’da feci kaza: Araçta 5 kişi vardı...

Konya'da korkunç bir kaza yaşandı. 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, karşı şeride geçerek TIR'la çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Musa Baran (32) hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.