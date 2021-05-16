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Haberler Yaşam Konya’da feci kaza: Araçta 5 kişi vardı...
Giriş Tarihi: 16.05.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 16:10

’da feci : Araçta 5 kişi vardı...

'da korkunç bir yaşandı. 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, karşı şeride geçerek TIR'la çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Musa Baran (32) hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Konya’da feci kaza: Araçta 5 kişi vardı...

'daki korkunç , saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi, İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

Konya’da feci kaza: Araçta 5 kişi vardı...

Musa Baran yönetimindeki 33 AFE 541 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, Celal K.'nin kullandığı 42 YL 251 plakalı TIR'a çarptı.

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Konya’da feci kaza: Araçta 5 kişi vardı...

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki sürücü Musa Baran, eşi Rabia Baran (32) ile çocukları Nisa (7), Hatice Nur (3), ve Miraç (4), sıkıştı.

Konya’da feci kaza: Araçta 5 kişi vardı...

İhbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan anne Rabia ve çocukları Nisa, Hatice Nur ve Miraç'ı kurtararak kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Konya’da feci kaza: Araçta 5 kişi vardı...

Otomobilde sıkışan Musa Baran'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

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