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Haberler Yaşam Konya'da fizyoterapistin "sahte rapor" oyunu deşifre oldu! Sosyal medya paylaşımları ele verdi: Bedeli ağır oldu
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:08

Konya'da fizyoterapistin "sahte rapor" oyunu deşifre oldu! Sosyal medya paylaşımları ele verdi: Bedeli ağır oldu

Konya'da 4 gün rapor alıp tatil için Mersin'e giden Fizyoterapist Sait U., sosyal medya hesabından plajda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımları gören rehabilitasyon merkezi sahibi Mehmet Evrim'in şikayetiyle açılan davada Sait U., "Görevi kötüye kullanma suçunu azmettirme" suçundan 5 ay hapis cezası aldı. Ayrıca; soruşturma kapsamında Fizyoterapist Sait U.'nun rapor aldığı hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntüler aracılığıyla Sait U.'nun o gün hastanede olmadığı saptandı.

Konya’da fizyoterapistin sahte rapor oyunu deşifre oldu! Sosyal medya paylaşımları ele verdi: Bedeli ağır oldu

Konya'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Fizyoterapist Sait U., 4 gün sahte rapor alıp tatil için Mersin'e gitti. Sosyal medya hesabından yaptığı plaj paylaşımları ise gerçeği ortaya çıkardı. Fotoğrafları gören rehabilitasyon merkez sahibi Mehmet Evrim'in şikayetiyle açılan davada Sait U., 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

Konya’da fizyoterapistin sahte rapor oyunu deşifre oldu! Sosyal medya paylaşımları ele verdi: Bedeli ağır oldu

Özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan Sait U., 2022 Temmuz'da merkezin sahibi Mehmet Evrim'i arayıp hasta olduğunu ve işe gelemeyeceğini söyledi, 4 gün iş göremezlik raporu gönderdi. Mehmet Evrim, raporun 4 gün olması, hastane veya eve ziyarete gelme teklifini Sait U.'nun kabul etmemesinden şüphelenip durumu araştırdı.

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Konya’da fizyoterapistin sahte rapor oyunu deşifre oldu! Sosyal medya paylaşımları ele verdi: Bedeli ağır oldu

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Çalışanı Sait U.'nun, raporun düzenlendiği Çumra Devlet Hastanesi'ne hiç gitmediğini ve o tarihte de Mersin'de plajda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını belirleyen Evrim, önce Çumra Kaymakamlığı'na sonra da Çumra Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kaymakamlık ve savcılık soruşturmaya izin vermedi. Evrim, daha sonra Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazın kabul edilmesi üzerine de Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Sait U.'nun işine de son verildi.

Konya’da fizyoterapistin sahte rapor oyunu deşifre oldu! Sosyal medya paylaşımları ele verdi: Bedeli ağır oldu

HASTANEDEKİ SESLİ GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayla ilgili başlattığı soruşturmada hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde hemşire Esra T.'nin bir arkadaşına raporun lazım olduğunu söylediği, Dr. Ömer Tayyip Ç.'nin ise 'Veririm olur' dediği tespit edildi.

Görüntüler aracılığıyla Sait U.'nun o gün hastanede olmadığı saptandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alınan raporda da Sait U.'nun olay günü Esra T.'yi 3 kez telefonla aradığı ve baz istasyonu sinyallerine göre de Mersin'de olduğu belirlendi.

Konya’da fizyoterapistin sahte rapor oyunu deşifre oldu! Sosyal medya paylaşımları ele verdi: Bedeli ağır oldu

SGK TARAFINDAN İŞ GÖREMEZLİK ÜCRETİ ÖDENMİŞ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda 16 Şubat 2023'te hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. İddianamede Fizyoterapist Sait U.'nun hastaneye gitmeden burada çalışan tanıdığı vasıtasıyla sağlık raporu aldığı, olay günü Mersin'de olduğunun baz kayıtlarıyla tespit edildiği, şüphelinin de hastaneye gitmeden rapor aldığını kabul ettiğini, raporu iş yerine verdiğini, rapor gereği SGK tarafından 369,51 TL iş göremezlik ücreti ödendiğinin tespit edildiğine yer verildi. İddianamede, Sait U.'nun iş göremezlik raporu karşılığı SGK'dan altığı ücret nedeniyle kamu kurumunu zarara uğrattığı için 'Dolandırıcılık' ve alınan rapor nedeniyle de 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine iştirak' suçlarını işlediği için 15 yıla kadar hapis, Dr. Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T.'nin de 'Görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 11'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

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