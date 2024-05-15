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Konya'da fizyoterapistin "sahte rapor" oyunu deşifre oldu! Sosyal medya paylaşımları ele verdi: Bedeli ağır oldu
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
11:08
Konya'da fizyoterapistin "sahte rapor" oyunu deşifre oldu! Sosyal medya paylaşımları ele verdi: Bedeli ağır oldu
Konya'da 4 gün rapor alıp tatil için Mersin'e giden Fizyoterapist Sait U., sosyal medya hesabından plajda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımları gören rehabilitasyon merkezi sahibi Mehmet Evrim'in şikayetiyle açılan davada Sait U., "Görevi kötüye kullanma suçunu azmettirme" suçundan 5 ay hapis cezası aldı. Ayrıca; soruşturma kapsamında Fizyoterapist Sait U.'nun rapor aldığı hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntüler aracılığıyla Sait U.'nun o gün hastanede olmadığı saptandı.