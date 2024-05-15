Konya'da fizyoterapistin "sahte rapor" oyunu deşifre oldu! Sosyal medya paylaşımları ele verdi: Bedeli ağır oldu

HASTANEDEKİ SESLİ GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayla ilgili başlattığı soruşturmada hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde hemşire Esra T.'nin bir arkadaşına raporun lazım olduğunu söylediği, Dr. Ömer Tayyip Ç.'nin ise 'Veririm olur' dediği tespit edildi.

Görüntüler aracılığıyla Sait U.'nun o gün hastanede olmadığı saptandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alınan raporda da Sait U.'nun olay günü Esra T.'yi 3 kez telefonla aradığı ve baz istasyonu sinyallerine göre de Mersin'de olduğu belirlendi.