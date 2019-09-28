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  • Konya'da korkunç kaza! Kaza yapan tır bir anda alev aldı...

'da korkunç ! Kaza yapan tır bir anda alev aldı...

'daki kazada feci ölüm... Konya'da tomruk yüklü TIR, yoldan menfeze devrildi. sonrası alev alan TIR'ın sürücüsü Hamdi Tunçel, yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 28.09.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 10:23
Konya'da korkunç kaza! Kaza yapan tır bir anda alev aldı...

, saat 05.00 sıralarında - Aksaray Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi.

Konya'da korkunç kaza! Kaza yapan tır bir anda alev aldı...

'dan Aksaray yönüne giden Hamdi Tunçel idaresindeki 68 AAS 208 plakalı TIR, kontrolden çıkıp menfeze devrildi.

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Konya'da korkunç kaza! Kaza yapan tır bir anda alev aldı...

sonrası TIR, yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı TIR'ın kabininde sıkışan Hamdi Tunçel, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Konya'da korkunç kaza! Kaza yapan tır bir anda alev aldı...

Bu sırada sürücüleri kazayı izlediği öne sürülen iki otomobil çarpıştı. Bu kazada da 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da korkunç kaza! Kaza yapan tır bir anda alev aldı...

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da korkunç kaza! Kaza yapan tır bir anda alev aldı...
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Konya'da korkunç kaza! Kaza yapan tır bir anda alev aldı...
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