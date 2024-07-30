Giriş Tarihi: 30.07.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
10:19
Konya'da muştalı dehşet! Mahkemeden şoke eden karar: Kaburgaları, dişleri, çenesi kırıldı bir de...
Konya'da eski kız arkadaşının evini basıp, muşta ile arkadaşı Burak Ergün'ü (30) öldüresiye döven Çağrı Özaydın (36) hakkında karar açıklandı. Mahkeme 'iyi hal' indirimi verdiği Özaydın'a 'silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tek yaptıkları kendilerini korumak olan Burak Ergün 1 yıl 5 gün ve İ.E'de Özaydın'ı yaraladıkları gerekçesiyle 9 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Özaydın'ın kapıyı açmayacaklarını bildiği için arkadaşı M.M'ye kapıyı çaldırıp, zorla eve girdiği belirtildi.