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Haberler Yaşam Konya’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Konya’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 12.01.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 09:37

Konya’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Konya’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı? İşte detaylar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve uyarıları sonrasında yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bu illerimiz arasında yer alan Konya'da ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından "Bugün Konya'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Konya'da okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Konya’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Konya’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

2022 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış mevsimi ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların sonrasında yeni ilk kar yağan illerinden biri de Kırklareli oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle kar tatili olup olmayacağı merak konusu olurken "Bugün Konya'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?" sorularına cevap aranmaya devam ediyor.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Son dakika Konya'da okullar tatil mi sorusu cevabı diğer tüm detaylar şöyle;

Konya’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Konya’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

KONYA'DA 3 İLÇEDE OKULLARA KAR ENGELLİ

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kentin güneyindeki Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde okullarda yüz yüze eğitime bugün, 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da bugün idari izinli sayılacak.

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Konya’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Konya’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Konya kent merkezinde yağmur etkili olurken, Toros Dağları eteklerindeki Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde ise kar yağdı. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 30, yüksek kesimlerde ise 70 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçeleri ile Selçuklu ilçesinin Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde yüz yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da bugün idari izinli sayılacak.

Konya’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Konya’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisinde ise ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Polis de zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına sürdürürken, bazı bölgelerde ise elektrik hattı kablolarının kopması sonucu elektrik kesintilerini yaşandı.

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