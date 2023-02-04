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Haberler Yaşam Konya'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Konya Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi olacak?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 15:30

Konya'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Konya Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi olacak?

Yurdun büyük bir bölümünde hava durumu şartları nedeniyle gözler "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna çevrilirken Konya da bu illerin arasında bulunuyor. Düşen sıcaklıklarla beraber Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Ancak hava şartları nedeniyle bazı illerde uzatılması bekleniyor. Valiliklerden kar tatili açıklamaları bekleniyor. Bilindiği üzere Pazartesi normal şartlarda okullardaki sömestr tatili sona eriyordu. Peki, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte Konya'da okullara kar tatili konusunda gelişmeler.

Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Konya Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi olacak?

Konya ve çevresinde beklenen kar yağışı nedeniyle gerek öğrenci gerekse veliler "Pazartesi Okullar tatil mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre; önümüzdeki hafta yurdun büyük bir bölümü beyaz örtünün etkisi altında olacak. Peki, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Konya'da okullar tatil mi, valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? İşte Konya'da okullar tatil mi sorusunun yanıtına dair gelişmeler.

Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Konya Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi olacak?

METEOROLOJİ HAVA DURUMU HARİTASI

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Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Konya Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi olacak?

KONYA'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla ilgili henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Konya Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Konya Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi olacak?

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

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