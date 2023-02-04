Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Konya Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi olacak?

Yurdun büyük bir bölümünde hava durumu şartları nedeniyle gözler "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna çevrilirken Konya da bu illerin arasında bulunuyor. Düşen sıcaklıklarla beraber Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Ancak hava şartları nedeniyle bazı illerde uzatılması bekleniyor. Valiliklerden kar tatili açıklamaları bekleniyor. Bilindiği üzere Pazartesi normal şartlarda okullardaki sömestr tatili sona eriyordu. Peki, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte Konya'da okullara kar tatili konusunda gelişmeler.