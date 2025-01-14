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Konya'da sevgilisinin çalıştığı restorana molotofkokteyli atmıştı: 19 yaşındaki genç tutuklandı!
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
11:17
Konya'da sevgilisinin çalıştığı restorana molotofkokteyli atmıştı: 19 yaşındaki genç tutuklandı!
Konya'da, sevgilisi E.T.'nin 'Bana burada kötü davranıyorlar' mesajı üzerine çalıştığı restorana molotofkokteyli atan Cem Tarman (19), sevk edildiği mahkemede tutuklandı, yanındaki arkadaşı Muammer K. (23) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.