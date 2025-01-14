Konya’da sevgilisinin çalıştığı restorana molotofkokteyli atmıştı: 19 yaşındaki genç tutuklandı!

"ÖNCE ALKOL SONRA BENZİN ALDIK"

Gözaltına alınan Cem Tarman ilk ifadesinde, "Kız arkadaşım, sabah saatlerinde çalıştığı iş yerini kastederek 'Bana burada kötü davranıyorlar' diyerek mesaj attı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım Muammer K.'yi aradım. Akşam buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattım. Akşam saatlerinde buluştuk. Arkadaşımın aracında önce alkol aldık. Daha sonra petrolden benzin aldık ve alkol aldığımız şişelere molotofkokteylini hazırladık. Ben hazırladığımız molotofkokteylini iş yerine attım ve olay yerinden kaçtık" dedi.