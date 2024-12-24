Konya’da tabanca ile vurarak öldürmüştü: Dünür cinayetinin perde arkası ortaya çıktı!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs bölgesinden vurulduğu anlaşılan ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Süleyman Kıyak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.