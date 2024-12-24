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Konya'da tabanca ile vurarak öldürmüştü: Dünür cinayetinin perde arkası ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
20:30
Konya'da tabanca ile vurarak öldürmüştü: Dünür cinayetinin perde arkası ortaya çıktı!
Konya'da dünürü 44 yaşındaki Süleyman Kıyak'ı tabanca ile göğsünden vurarak öldüren 61 yaşındaki Muammer Şahin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin'in ifadesinde dünürü ile ortak TIR aldıklarını, kendi payına düşen parayı ödemediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.