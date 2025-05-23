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Konya'da vahşet! Hesabı ödemek istemeyen müşterisini katletti! Delil yetersizliğinden beraat etti
Giriş Tarihi: 23.05.2025 08:39
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
08:39
Konya'da vahşet! Hesabı ödemek istemeyen müşterisini katletti! Delil yetersizliğinden beraat etti
Konya'da bir eğlence merkezinde 5 yıl önce, hem hesabı ödemek istemeyen hem de kendisini omuz ve bacağından vuran müşterisi Bekir Durna'yı (24) öldüren işletme müdürü İsmail Demir (44), hakkında yerel mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan verilen beraat kararı Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "Sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından şüphe sanık lehine değerlendirilerek atılı suçtan beraatına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir" dedi.