Konya’da vahşet! Hesabı ödemek istemeyen müşterisini katletti! Delil yetersizliğinden beraat etti

YARGITAY'DA MEŞRU MÜDAFAA DEDİ

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'de yerel mahkemenin kararını onadı. Bunun üzerine Bekir Durna'nın ailesinin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "Yargılama sürecindeki işlemlerin usûl ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan ve dosya kapsamına göre yeterli olduğu anlaşılan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı,