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Haberler Yaşam Konya'da vahşet! Hesabı ödemek istemeyen müşterisini katletti! Delil yetersizliğinden beraat etti
Giriş Tarihi: 23.05.2025 08:39 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 08:39

Konya'da vahşet! Hesabı ödemek istemeyen müşterisini katletti! Delil yetersizliğinden beraat etti

Konya'da bir eğlence merkezinde 5 yıl önce, hem hesabı ödemek istemeyen hem de kendisini omuz ve bacağından vuran müşterisi Bekir Durna'yı (24) öldüren işletme müdürü İsmail Demir (44), hakkında yerel mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan verilen beraat kararı Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "Sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından şüphe sanık lehine değerlendirilerek atılı suçtan beraatına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir" dedi.

TOLGA YANIK
Konya’da vahşet! Hesabı ödemek istemeyen müşterisini katletti! Delil yetersizliğinden beraat etti

Olay, 8 Ocak 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Durna, arkadaşı bir arkadaşı ile gittiği eğlence merkezinde alkol aldıktan sonra iddiaya göre hesabı ödemek istemeyip, işyerinden ayrılmak istedi. İşletme Müdürü İsmail Demir ise peşlerinden giderek hesabın ödenmesini istedi.

Konya’da vahşet! Hesabı ödemek istemeyen müşterisini katletti! Delil yetersizliğinden beraat etti

Bunun üzerine Durna yanındaki tabancasını çıkartıp havaya doğru bir el ateş etti. Demir ise Durna'ya sarılıp, kendisine ateş etmesini engellemek istedi. Durna, Demir'i önce omzundan ardından bacağından vurdu. İsmail Demir'de araçtan aldığı silahla Durna'yı vurdu. Hastaneye kaldırılan Bekir Durna kurtarılamadı. İsmail Demir ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Konya’da vahşet! Hesabı ödemek istemeyen müşterisini katletti! Delil yetersizliğinden beraat etti

MAHKEME MEŞRU MÜDAFAA DEDİ, BERAAT ETTİ
Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan İsmail Demir, hakkında Nisan 2021 de karar açıklandı. Mahkeme, olayın 'meşru müdafaa' altında işlendiğini belirterek Demir'in beraatine hükmetti. Demir, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 10 ay hapis cezası aldı.

Konya’da vahşet! Hesabı ödemek istemeyen müşterisini katletti! Delil yetersizliğinden beraat etti

YARGITAY'DA MEŞRU MÜDAFAA DEDİ
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'de yerel mahkemenin kararını onadı. Bunun üzerine Bekir Durna'nın ailesinin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "Yargılama sürecindeki işlemlerin usûl ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan ve dosya kapsamına göre yeterli olduğu anlaşılan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı,

Konya’da vahşet! Hesabı ödemek istemeyen müşterisini katletti! Delil yetersizliğinden beraat etti

Mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dava dosyası içeriğine göre sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak,
kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından şüphe sanık lehine değerlendirilerek atılı suçtan beraatine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir" diyerek kararı onadı.