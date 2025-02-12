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Haberler Yaşam KONYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Perşembe kar tatili için gözler Konya Valiliği’ne çevrildi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:21 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:21

KONYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Perşembe kar tatili için gözler Konya Valiliği’ne çevrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta için yurt genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirtmişti. Kar yağışları yurt genelinde etkisini gösterdiği gibi Konya'da da artarak devam ediyor. Bölgede yaşayan öğrenciler ve velileri, '13 Şubat Perşembe Konya'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı?' sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili gözler Konya Valiliği'ne çevrildi…

KONYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Perşembe kar tatili için gözler Konya Valiliği’ne çevrildi

Konya'da yarın okullar tatil mi, okul var mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışları nedeniyle pek çok ilimizde dün okullar tatil edildi. Meteoroloji verilerine göre Cumartesi günü itibariyle kar yağışlarının yurdu terk etmesi bekleniyor. Peki, Konya'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar;

KONYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Perşembe kar tatili için gözler Konya Valiliği’ne çevrildi

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Konya'da 12 Şubat Çarşamba günü için herhangi bir kar tatili duyurusu yapılmadı ve öğrenciler eğitimlerine devam etti. Bugün etkisini arttıran kar yağışlarının ardından 13 Şubat Perşembe Konya'da okullar tatil olacak mı sorusu araştırılmaya başlandı.

Henüz konuya ilişkin valilikten bir açıklama gelmedi. Yeni gelişme olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz…

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KONYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Perşembe kar tatili için gözler Konya Valiliği’ne çevrildi

12 ŞUBAT BUGÜN KAR TATİLİ OLAN İLLER

İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı okul tatili haberlerini de beraberinde getirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki tüm ilçelerde 12 Şubat 2025 günü okulların tatil edildiğini bildirdi.

KONYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Perşembe kar tatili için gözler Konya Valiliği’ne çevrildi

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Ergene, Saray ve Kapaklı ilçelerinde 12 Şubat tarihinde tüm okullarda eğitime ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Nurhak ve Göksun ilçelerinde 12 Şubat Çarşamba günü için eğitime ara verildiği duyuruldu.

KONYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Perşembe kar tatili için gözler Konya Valiliği’ne çevrildi

SAMSUN

Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildi.

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