KONYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Perşembe kar tatili için gözler Konya Valiliği’ne çevrildi

Konya'da yarın okullar tatil mi, okul var mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışları nedeniyle pek çok ilimizde dün okullar tatil edildi. Meteoroloji verilerine göre Cumartesi günü itibariyle kar yağışlarının yurdu terk etmesi bekleniyor. Peki, Konya'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar;