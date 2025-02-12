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KONYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Perşembe kar tatili için gözler Konya Valiliği’ne çevrildi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
13:21
KONYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Perşembe kar tatili için gözler Konya Valiliği’ne çevrildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta için yurt genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirtmişti. Kar yağışları yurt genelinde etkisini gösterdiği gibi Konya'da da artarak devam ediyor. Bölgede yaşayan öğrenciler ve velileri, '13 Şubat Perşembe Konya'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı?' sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili gözler Konya Valiliği'ne çevrildi…