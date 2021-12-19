20 ARALIK PAZARTESİ KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ, VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışlarının şiddetini arttırarak devam etmesinin ardından bazı iller ve ilçelerde okullar tatil edilmesi beklentisi bir hayli artıyor. Konya'da okulların tatil olup olmadığı belli oldu.

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

KONYA'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerine eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışının etkisini artırması üzerine Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Çeltik, Derbent, Hadim, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde de eğitime Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Özellikle öğrencilerin yakından takip ettiği " Konya'da okullar tatil mi?" sorusu yanıt buldu. Okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama geldi. Her yıl kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.