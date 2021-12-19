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Haberler Yaşam Konya’da okullar tatil mi olacak? 20 Aralık Pazartesi Konya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 17:38

Konya’da okullar tatil mi olacak? 20 Aralık Pazartesi Konya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı gelince Konya'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. MGM'den gelen son hava tahmin raporuna göre bu hafta yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ille ilgili olarak öğrenciler Konya'da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili son kararı valilikler veriyor. Peki Konya'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Konya'da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı?

Konya’da okullar tatil mi olacak? 20 Aralık Pazartesi Konya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler Konya'da okullar tatil mi, 20 Aralık Konya'da okullar tatil olacak sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının yurt genelinde etkili olmasının ardından birçok il ve ilçede ulaşım etkileniyor. Akabinde Valiliğin yaptığı açıklamaya göre ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilerek kar tatili ilan ediliyor. Peki Konya'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Konya'da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı?

Konya’da okullar tatil mi olacak? 20 Aralık Pazartesi Konya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

20 ARALIK PAZARTESİ KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ, VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışlarının şiddetini arttırarak devam etmesinin ardından bazı iller ve ilçelerde okullar tatil edilmesi beklentisi bir hayli artıyor. Konya'da okulların tatil olup olmadığı belli oldu.

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

KONYA'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerine eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışının etkisini artırması üzerine Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Çeltik, Derbent, Hadim, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde de eğitime Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Özellikle öğrencilerin yakından takip ettiği " Konya'da okullar tatil mi?" sorusu yanıt buldu. Okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama geldi. Her yıl kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

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Konya’da okullar tatil mi olacak? 20 Aralık Pazartesi Konya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

KONYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? 20 ARALIK 2021

Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Konya’da okullar tatil mi olacak? 20 Aralık Pazartesi Konya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

KAR YAĞIŞI UYARISI!

Havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'un bazı noktalarında hava sıcaklıkları 4 derecenin altına kadar düştü. Hafta içinde bazı kesimlere kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de kar yağışı uyarıları ardı ardına geldi. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününden itibaren etkili olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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