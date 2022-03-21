Yarın Konya’da okullar tatil mi? 22 Mart Salı Konya’da kar tatili var mı, Valilik duyurusu var mı?

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da okulların tatil olup olmadığına ilişkin yeni bir bilgi yok. Konya Valiliği'nden kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Gelişmeler haberimizde olacak.

KONYA HAVA DURUMU

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı