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Konya’daki kazada kahreden detay! Özburun Ailesi kurtarılamamıştı…
Giriş Tarihi: 21.02.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
17:09
Konya’daki kazada kahreden detay! Özburun Ailesi kurtarılamamıştı…
Konya'da, ağaca çarpan otomobilde ölen sürücü İsa Özburun (43), eşi Gülhan (43) ve oğlu Murat Özburun (19) toprağa verildi. Ağır yaralanan kızları Tuğba Nur (10) ve Rabia Özburun'un (7) tedavileri sürüyor. Özburun ailesinin, otizmli kızları Tuğba Nur'un doktor kontrolü için Konya'ya gittiği ve dönüş yolunda da kaza geçirdikleri öğrenildi...