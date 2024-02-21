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Haberler Yaşam Konya’daki kazada kahreden detay! Özburun Ailesi kurtarılamamıştı…
Giriş Tarihi: 21.02.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 17:09

Konya’daki kazada kahreden detay! Özburun Ailesi kurtarılamamıştı…

Konya'da, ağaca çarpan otomobilde ölen sürücü İsa Özburun (43), eşi Gülhan (43) ve oğlu Murat Özburun (19) toprağa verildi. Ağır yaralanan kızları Tuğba Nur (10) ve Rabia Özburun'un (7) tedavileri sürüyor. Özburun ailesinin, otizmli kızları Tuğba Nur'un doktor kontrolü için Konya'ya gittiği ve dönüş yolunda da kaza geçirdikleri öğrenildi...

DHA
Konya’daki kazada kahreden detay! Özburun Ailesi kurtarılamamıştı…

Korkunç kaza, dün akşam saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi yakınlarında yaşandı... Akşehir'de oturan ve ilçede geri dönüşüm tesisinde çalışan İsa Özburun, yönetimindeki 42 CJB 68 plakalı otomobilin kontrolünü yitirip, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Konya’daki kazada kahreden detay! Özburun Ailesi kurtarılamamıştı…

Özburun, otomobildeki eşi Gülhan Özburun ve oğlu Murat Özburun yaşamlarını yitirdi, kızları Tuğba Nur ile Rabia Özburun da yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Konya’daki kazada kahreden detay! Özburun Ailesi kurtarılamamıştı…

Tuğba Nur ve Rabia Özburun, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İsa ve Gülhan Özburun çifti ile oğulları Murat Özburun'un cansız bedenleri, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Konya’daki kazada kahreden detay! Özburun Ailesi kurtarılamamıştı…

Gülhan-İsa Özburun ve oğulları Murat'ın cenazeleri, bugün Yunak ilçesi Kıllar Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan kızları Tuğba Nur ve Rabia Özburun'un yoğun bakım ünitesindeki tedavileri ise sürüyor.

Konya’daki kazada kahreden detay! Özburun Ailesi kurtarılamamıştı…

Özburun ailesinin, otizmli kızları Tuğba Nur Özburun'u doktor kontrolü için Konya'ya getirdiği ve dönüş yolunda da kaza geçirdikleri öğrenildi.

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