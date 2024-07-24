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Giriş Tarihi: 24.07.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:33

Köpek saldırısı dehşet saçtı! 5 yaşındaki çocuk 18 gün yaşam mücadelesi verdi: 'Köpekler hala burada'

Adana'daki köpek saldırısı dehşet saçtı. 5 yaşındaki minik Abbas Casim, portakal bahçesinde başıboş köpekler tarafından korkutan saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Casim, 18 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Baba Hasan Casim, 'Şimdiye kadar köpekleri kimse kaldırmadı. Köpekler hala burada' ifadelerini kullandı.

İHA
Köpek saldırısı dehşet saçtı! 5 yaşındaki çocuk 18 gün yaşam mücadelesi verdi: ’Köpekler hala burada’

Minik Abbas Casim, köpek saldırısına uğrayarak korku dolu anlar yaşadı. Hastanede 18 boyunca yaşam mücadelesi veren Casim taburcu oldu.

Köpek saldırısı dehşet saçtı! 5 yaşındaki çocuk 18 gün yaşam mücadelesi verdi: ’Köpekler hala burada’

KÖPEK SALDIRISI DEHŞET SAÇTI!

Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ölümden dönen 5 yaşındaki Abbas Casim, hastanedeki ölüm kalım savaşını kazanarak 18 gün sonra taburcu oldu. Ancak Casim'in yaşadığı yerde hala sokak köpeklerinin bulunması kendisini ve kardeşlerini korkutuyor.

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Köpek saldırısı dehşet saçtı! 5 yaşındaki çocuk 18 gün yaşam mücadelesi verdi: ’Köpekler hala burada’

Olay, 5 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi.

Köpek saldırısı dehşet saçtı! 5 yaşındaki çocuk 18 gün yaşam mücadelesi verdi: ’Köpekler hala burada’

Bir çiftlik evinde yaşayan Suriye uyruklu 6 çocuklu Casim ailesinden Abbas Casim (5), arkadaşlarıyla oyun oynamak için evin etrafında bulunan portakal bahçesinde gezintiye çıktı.

Köpek saldırısı dehşet saçtı! 5 yaşındaki çocuk 18 gün yaşam mücadelesi verdi: ’Köpekler hala burada’

Arazide dolaştığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Casim, vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanarak yere yığıldı. Casim'in eve gecikmesi üzerine meraklanan annesi durumu inşaat işçisi baba Hasan Casim'e (27) bildirdi.

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