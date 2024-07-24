Köpek saldırısı dehşet saçtı! 5 yaşındaki çocuk 18 gün yaşam mücadelesi verdi: ’Köpekler hala burada’

KÖPEK SALDIRISI DEHŞET SAÇTI!



Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ölümden dönen 5 yaşındaki Abbas Casim, hastanedeki ölüm kalım savaşını kazanarak 18 gün sonra taburcu oldu. Ancak Casim'in yaşadığı yerde hala sokak köpeklerinin bulunması kendisini ve kardeşlerini korkutuyor.