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Köpek saldırısı dehşet saçtı! 5 yaşındaki çocuk 18 gün yaşam mücadelesi verdi: 'Köpekler hala burada'
Giriş Tarihi: 24.07.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
10:33
Köpek saldırısı dehşet saçtı! 5 yaşındaki çocuk 18 gün yaşam mücadelesi verdi: 'Köpekler hala burada'
Adana'daki köpek saldırısı dehşet saçtı. 5 yaşındaki minik Abbas Casim, portakal bahçesinde başıboş köpekler tarafından korkutan saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Casim, 18 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Baba Hasan Casim, 'Şimdiye kadar köpekleri kimse kaldırmadı. Köpekler hala burada' ifadelerini kullandı.