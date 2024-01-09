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Köpek saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz ayağa kalktı! Türkiye’yi mesaj yolladı!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
11:03
Köpek saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz ayağa kalktı! Türkiye’yi mesaj yolladı!
Tunahan Yılmaz, okula giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Yoğun bakımda tedavi gören talihsiz yavru, hayata tutunmayı başardı. Normal servise alındı ve ilk adımlarını attı. Hastane çalışanları ise Tunahan'a doğum günü sürprizi yaptı. Atv haber de oradaydı. Tunahan, kendisini merak edenlere atv haber mikrofonundan şu mesajı yolladı…