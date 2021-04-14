Köpek Sam otobüse binip evine gitti! İzmir’de akıllara durgunluk veren olay

"İZMİR'DE GEZMEDİĞİ BÖLGE KALMAMIŞ"



Sam'in kaybolma ve bulunma hikayesini anlatan hayvansever Elif Elçin, "Sam, Bostanlı-Atakent civarında yaşıyor. Daha çok sahil kesiminde dolanan özgür ruhlu bir hayvan ama biz bu kadar özgürleşeceğini düşünemedik açıkçası. Sam, onu seven ve biraz da sorumsuzluk gösteren bir hayvansevere Bostanlı Vapur İskelesine kadar eşlik etmiş. Hayvanseverin peşinden vapura binmiş ve Konak iskelesinde inmiş. Bu kişi vapurdaki görüntüleri sosyal medyada paylaşınca aynı gün içerisinde Konak bölgesinde Sam'i aradık ama bulamadık. Ona yabancı bir bölge olduğu için sanırım Bostanlı'ya geri dönme çabaları başladı. 1,5 boyunca dönem dönem sosyal medyadan Sam'in fotoğraflarını paylaştık ve çok sayıda geri dönüşler aldık. Sam, bilumum toplu taşıma aracında görülmüş. Metro, tramvay, otobüs, İZBAN'dan görüntüler geldi. Yani Sam'in İzmir'de gezmediği bölge kalmamış. Bir ara Karşıyaka'ya kadar İZBAN ile geldiği ihbarını aldık ancak nasıl olduysa tekrar binip Alsancak'a geri dönmüş. Sosyal medya paylaşımları sayesinde en son Bayraklı'da olduğu haberini aldık. Çok taze bir haber olduğu için Sam'in beslenmesi ile de ilgilenen Ebru isimli arkadaşımız hemen bölgeye gitti ve 1,5 saatlik arama sonrasında Sam'i buldu. Sam, kendi bölgesine geri dönmüş oldu. Sam'i ara ara kendi bölgesinde görüyoruz ama şimdi özgürlüğünün tadını çıkardığını ve dolaştığını düşünüyoruz. Toplu taşımaya alıştığı için tekrar o yollara gitmeyeceğini ümit ediyoruz" dedi.



