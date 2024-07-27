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Köpekler kolunu parçaladı! 61 yaşındaki Huriye Kaya o dehşeti anlattı: Korkudan sokağa çıkamıyorum
Giriş Tarihi: 27.07.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
06:32
Köpekler kolunu parçaladı! 61 yaşındaki Huriye Kaya o dehşeti anlattı: Korkudan sokağa çıkamıyorum
Trabzon'da 4 yıl önce yolda yürürken, biri Pitbull ikisi Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğrayan parçalanan sol kolu dirseğinden kesilen ve 10 kez ameliyat geçiren 61 yaşındaki Huriye Kaya, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.