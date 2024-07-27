Köpekler kolunu parçaladı! 61 yaşındaki Huriye Kaya o dehşeti anlattı: Korkudan sokağa çıkamıyorum

Tekirdağ'da yaşayan ve çay hasadı için geldiği memleketinde köpek saldırısına uğrayan Kaya, "Pitbull kolumu kaptı ve kopardı. Alman kurtları da sırtımdan saldırıp, beni yoldan aşağıya çekti. O an, 'buraya kadarmış, ölüyorum" diye salavat getirdim. O yaşadığım anlar gözümün önünden gitmiyor." dedi.