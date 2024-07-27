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Haberler Yaşam Köpekler kolunu parçaladı! 61 yaşındaki Huriye Kaya o dehşeti anlattı: Korkudan sokağa çıkamıyorum
Giriş Tarihi: 27.07.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 06:32

Köpekler kolunu parçaladı! 61 yaşındaki Huriye Kaya o dehşeti anlattı: Korkudan sokağa çıkamıyorum

Trabzon'da 4 yıl önce yolda yürürken, biri Pitbull ikisi Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğrayan parçalanan sol kolu dirseğinden kesilen ve 10 kez ameliyat geçiren 61 yaşındaki Huriye Kaya, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

Özgür ÖZDEMİR
Köpekler kolunu parçaladı! 61 yaşındaki Huriye Kaya o dehşeti anlattı: Korkudan sokağa çıkamıyorum

Tekirdağ'da yaşayan ve çay hasadı için geldiği memleketinde köpek saldırısına uğrayan Kaya, "Pitbull kolumu kaptı ve kopardı. Alman kurtları da sırtımdan saldırıp, beni yoldan aşağıya çekti. O an, 'buraya kadarmış, ölüyorum" diye salavat getirdim. O yaşadığım anlar gözümün önünden gitmiyor." dedi.

Köpekler kolunu parçaladı! 61 yaşındaki Huriye Kaya o dehşeti anlattı: Korkudan sokağa çıkamıyorum

Psikolojik olarak tükendiğini ifade eden Kaya, "Çok acı çekiyorum, gece uyuyamıyorum. Hayatım, 4 yıldır hastanelerde geçiyor. İhtiyaçlarımı gideremiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı." ifadelerini kullandı.


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Köpekler kolunu parçaladı! 61 yaşındaki Huriye Kaya o dehşeti anlattı: Korkudan sokağa çıkamıyorum

DEVLETİMİZ SOKAK HAYVANLARI YASASINI ACİLEN ÇIKARTMALI

Korkudan sokağa çıkamadığını ifade eden 61 yaşındaki Huriye Kaya, "Evden sağlam çıktım, yarım döndüm. Hayatım karardı. Sokakta gezen başıboş köpekler silah gibi tehlike saçıyor. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Devletimiz sokak hayvanları yasasını acilen çıkartmalı ve uygulamalıdır. Başka insanlar da yanmasın" dedi.

Köpekler kolunu parçaladı! 61 yaşındaki Huriye Kaya o dehşeti anlattı: Korkudan sokağa çıkamıyorum

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde yaşayan Huriye Kaya, 4 yıl önce çay hasadı için memleketi Trabzon'un Of İlçesine bağlı Aşağı Kışlacık Mahallesine geldi.

Köpekler kolunu parçaladı! 61 yaşındaki Huriye Kaya o dehşeti anlattı: Korkudan sokağa çıkamıyorum

11 Haziran 2020 günü de sabah erken saatte, çay bahçesine gitmek için evinden çıktı. Ancak yolda yürüdüğü sırada bir Pitbull'un saldırısına uğradı.

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