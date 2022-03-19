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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra 10 gündür uyanmıyor
Giriş Tarihi: 19.03.2022 15:05
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
15:08
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra 10 gündür uyanmıyor
Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp,14 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, geçirdiği bacak ameliyatı sonrası bir daha uyanmadı. Yaklaşık 10 gündür uyanmayan küçük kızın babası Murat Pınar, "Uyanmasını bekliyoruz. Benim parmağımı tutmayı çok severdi. Onun parmağımı tutmasını bekliyorum" diyerek gözyaşı döktü.