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Haberler Yaşam Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra 10 gündür uyanmıyor
Giriş Tarihi: 19.03.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 15:08

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra 10 gündür uyanmıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp,14 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, geçirdiği bacak ameliyatı sonrası bir daha uyanmadı. Yaklaşık 10 gündür uyanmayan küçük kızın babası Murat Pınar, "Uyanmasını bekliyoruz. Benim parmağımı tutmayı çok severdi. Onun parmağımı tutmasını bekliyorum" diyerek gözyaşı döktü.

İHA
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra 10 gündür uyanmıyor

KÖPEKTEN KAÇARKEN KAMYONUN ALTINDA KALMIŞTI! MAHRA 10 GÜNDÜR UYANMIYOR

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde 5 mart Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı.

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra 10 gündür uyanmıyor

O esnada İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra 10 gündür uyanmıyor

10 DAKİKA KALBİ DURDU

Hastanede tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın, geçtiğimiz gün ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi.

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra 10 gündür uyanmıyor

Üç günde 3 ameliyat geçiren ve hayati tehlikesi devam eden Mahra'nın, son olarak kalbinin durduğu ve 10 dakikalık kalp masajının ardından tekrar hayata döndürüldüğü bildirildi.

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra 10 gündür uyanmıyor

BACAK AMELİYATI SONRASI UYANMADI

14 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren Mahra, bacağı kesilirken girdiği ameliyatta uyutuldu ancak bir daha uyanmadı.

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