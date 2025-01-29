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Haberler Yaşam Köpekvelisi Buket Özgünlü’nün yolsuzluğu ifşa oldu: Dernek üzerinden 18 milyon 627 bin liralık vurgun!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 12:13

Köpekvelisi Buket Özgünlü’nün yolsuzluğu ifşa oldu: Dernek üzerinden 18 milyon 627 bin liralık vurgun!

Köpekvelisi Buket Özgünlü'nün başkanlığını yaptığı Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Hazırlanan MASAK raporunda Buket Özgünlü'nün yolsuzluğu tek tek açıklandı. Öyle ki dernek yöneticilerinin, usulsüz işlemlerle kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattığı, sahte faturalar ve hukuka aykırı huzur hakkı ödemeleri aldıkları ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin ise bağış adı altında gönderilen paralar ile kişisel servet elde ettiği vurgulandı.

Dilhan Dumanoğlu
Köpekvelisi Buket Özgünlü’nün yolsuzluğu ifşa oldu: Dernek üzerinden 18 milyon 627 bin liralık vurgun!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında aralarında derneğin başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 14 şüpheli hakkında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'Hizmet nedeniyle görevini kötüye kullanma' suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle savcılık dosyası ayrılarak Uzlaşma Bürosun'na gönderildi.

Köpekvelisi Buket Özgünlü’nün yolsuzluğu ifşa oldu: Dernek üzerinden 18 milyon 627 bin liralık vurgun!

MAMA ŞİRKETLERİ ARAÇ OLARAK KULLANILDI

Dosyada, Yaşama Tutunan Patiler Derneğinin tüzel kişiliği bünyesinde dernek amaçlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla hayvanseverler tarafından gönderilen paraların dernek amaçları dışında kullanıldığı, bağış paralarının dernek yöneticilerince kişisel zenginleşme ve malvarlığı edinimlerine konu edildiği aktarıldı.

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Köpekvelisi Buket Özgünlü’nün yolsuzluğu ifşa oldu: Dernek üzerinden 18 milyon 627 bin liralık vurgun!

Elde edilen suç gelirinin, öncül suç ile bağının yok edilmesi amacıyla aklama faaliyetlerine konu edildiği ifade edilirken, aklama faaliyetlerinde dernek tüzel kişiliği ile bazı mama şirketlerinin araç olarak kullanıldığı, aklama suçunun işlenmesinde mama şirketleri nezdinde sahte faturaların düzenlendiği, bu nedenle dernek tüzel kişiliği ile kamunun zarara uğratıldığı belirtildi.

Köpekvelisi Buket Özgünlü’nün yolsuzluğu ifşa oldu: Dernek üzerinden 18 milyon 627 bin liralık vurgun!

'BAĞIŞLARLA' HAKSIZ MAL EDİNİLDİ

Dosyada Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) raporu da yer aldı. Raporda, bazı nakit ve transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, dernek hesaplarındaki tutarların bir kısmının çeşitli işlemlerle tekrar dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve yakın aile bireylerinin hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Bazı şüphelilerin dernek tüzel kişiliğine 'bağış' adı altında yapılan paralar ile haksız mal edindiği, bu işlemlerde aile şirketlerinin araç olarak kullanıldığı tespit edildi.

Köpekvelisi Buket Özgünlü’nün yolsuzluğu ifşa oldu: Dernek üzerinden 18 milyon 627 bin liralık vurgun!

HUKUKA AYKIRI HUZUR HAKKI

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, dernekler mevzuatına göre yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenebilmesi için genel kurul kararının gerekli olduğu ancak Yaşama Tutunan Patiler Derneği tarafından genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu üyesine hukuka aykırı olarak huzur hakkı tesis edildiği belirtildi. Tanık olarak ifade veren Ş.G, Özgünlü'nün baktığı hayvanlar için mama bağışı kampanyası düzenlediğini, bağış şeklinde gelen mamaları da yine kendi ailesinin kurduğu mama firmasından almış gibi fatura ettiğini, pansiyon hizmetinden faydalanmak isteyen kişileri kendi anlaşmalı olduğu pansiyonlara yönlendirerek bu iş karşılığında komisyon aldığını anlattı.

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