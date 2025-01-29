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Köpekvelisi Buket Özgünlü’nün yolsuzluğu ifşa oldu: Dernek üzerinden 18 milyon 627 bin liralık vurgun!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
12:13
Köpekvelisi Buket Özgünlü’nün yolsuzluğu ifşa oldu: Dernek üzerinden 18 milyon 627 bin liralık vurgun!
Köpekvelisi Buket Özgünlü'nün başkanlığını yaptığı Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Hazırlanan MASAK raporunda Buket Özgünlü'nün yolsuzluğu tek tek açıklandı. Öyle ki dernek yöneticilerinin, usulsüz işlemlerle kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattığı, sahte faturalar ve hukuka aykırı huzur hakkı ödemeleri aldıkları ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin ise bağış adı altında gönderilen paralar ile kişisel servet elde ettiği vurgulandı.