Haberler
Yaşam
Köpekvelisi kuduz bölgesinden 35 köpek kaçırdı! Tepkiler çığ gibi!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
10:29
Köpekvelisi kuduz bölgesinden 35 köpek kaçırdı! Tepkiler çığ gibi!
Sosyal medyada Köpekvelisi ismini kullanan Buket Özgünlü'nün paylaşımına tepki yağdı. Hayvansever olduğunu iddia eden Özgünlü, iddialara göre; Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 köpeği toplayıp Ankara'ya kaçırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köpekvelisi ismini kullanan Özgünlü'ye sosyal medyada tepki yağdı: Bu nasıl hayvanseverlik?