Köpekvelisi kuduz bölgesinden 35 köpek kaçırdı! Tepkiler çığ gibi!

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada hastalık taşıyan köpeklerin Ankara'ya getirildiğine dair iddiaları ihbar kabul ederek, kolluk kuvvetleri ve Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimleri ile çalışma başlatıldığı kaydedildi.