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Haberler Yaşam Köpekvelisi kuduz bölgesinden 35 köpek kaçırdı! Tepkiler çığ gibi!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:29

Köpekvelisi kuduz bölgesinden 35 köpek kaçırdı! Tepkiler çığ gibi!

Sosyal medyada Köpekvelisi ismini kullanan Buket Özgünlü'nün paylaşımına tepki yağdı. Hayvansever olduğunu iddia eden Özgünlü, iddialara göre; Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 köpeği toplayıp Ankara'ya kaçırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köpekvelisi ismini kullanan Özgünlü'ye sosyal medyada tepki yağdı: Bu nasıl hayvanseverlik?

Dilhan Dumanoğlu
Köpekvelisi kuduz bölgesinden 35 köpek kaçırdı! Tepkiler çığ gibi!

Sosyal medyada 'Köpekvelisi' isimli bir kullanıcı yayınladığı videoyla kuduz karantinası olduğunu iddia ettiği bölgeden 35 köpeği alarak Ankara'ya gittiğini söyledi. Paylaştığı video kısa sürede tepkilerin odağı haline gelirken Ankara Valiliği harekete geçti.

Köpekvelisi kuduz bölgesinden 35 köpek kaçırdı! Tepkiler çığ gibi!

ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Valilikten yapılan açıklamada hastalık taşıyan köpeklerin Ankara'ya getirildiğine dair iddiaları ihbar kabul ederek, kolluk kuvvetleri ve Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimleri ile çalışma başlatıldığı kaydedildi.

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Köpekvelisi kuduz bölgesinden 35 köpek kaçırdı! Tepkiler çığ gibi!

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız" denildi.

Köpekvelisi kuduz bölgesinden 35 köpek kaçırdı! Tepkiler çığ gibi!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara'ya getirilen hastalıklı hayvanların yerinin tespit edilmesinin ardından veteriner hekimler tarafından karantinaya alındı. Hayvanları getiren şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Köpekvelisi kuduz bölgesinden 35 köpek kaçırdı! Tepkiler çığ gibi!

Sosyal medyada Köpekvelisi ismini kullanan kişiye ise tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:
Kuduz bölgesinden köpek kaçırmak nedir?

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