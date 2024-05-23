Haberler
Yaşam
Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Kemikler teslim edildi!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
10:49
Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Kemikler teslim edildi!
Balıkesir'de dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıktı. Evine yakın bir bölgede bulunan kafatası ile 12 parça kemiğin yapılan DNA testinde Berzeg'e ait olduğu anlaşıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Berzeg'e ait kemiklerin jandarma ekiplerine teslim edildiği açıklandı.