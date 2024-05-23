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Haberler Yaşam Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Kemikler teslim edildi!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 10:49

Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Kemikler teslim edildi!

Balıkesir'de dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıktı. Evine yakın bir bölgede bulunan kafatası ile 12 parça kemiğin yapılan DNA testinde Berzeg'e ait olduğu anlaşıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Berzeg'e ait kemiklerin jandarma ekiplerine teslim edildiği açıklandı.

DHA
Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Kemikler teslim edildi!

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 yılının mayıs ayında, İngiliz eşi Angela Berzeg ile birlikte, memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine tatile geldi.

Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Kemikler teslim edildi!

KÖPEĞİ İLE YÜRÜYÜŞE ÇIKTI

17 Haziran günü, özel eğitim alan Doberman cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg'e ulaşılamadı. Berzeg geri dönmeyince eşi Angela Berzeg jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Toplam 325 kilometrelik alanda havadan ve karadan yapılan aramalarda Berzeg'e ulaşılamadı.

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Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Kemikler teslim edildi!

312 GÜN SONRA KEMİKLERİ BULUNDU

Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.

Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Kemikler teslim edildi!

Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul FMavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlara ulaşıldı. Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Kemikler teslim edildi!

KEMİK PARÇALARI BERZEG'E AİT ÇIKTI

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Devam eden arama çalışmaları kapsamında, Korhan Berzege'e ait olduğu belirlenen kafatası ile bazı kemiklere de ulaşıldı. Toplam 12 parçadan oluşan tüm kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

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