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Haberler Yaşam Korhan Berzeg’in kafatası aranıyor: Kadavra köpekleri iz peşinde!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 12:17

Korhan Berzeg’in kafatası aranıyor: Kadavra köpekleri iz peşinde!

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran'da köpeği Tina ile birlikte Balıkesir'deki yazlık evinden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan ve her yerde aranan Berzeg'ten tek bir iz bulunamadı. Tam 312 gün sonra evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında bulunan kıyafetler ve kemik parçaları ise umutları artırdı. Bulunan 4 kemik parçasında incelemeler sürerken, kafatası ve bacak kemiklerinin olmayışı ise kafaları karıştırdı…

DHA
Korhan Berzeg’in kafatası aranıyor: Kadavra köpekleri iz peşinde!

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Korhan Berzeg’in kafatası aranıyor: Kadavra köpekleri iz peşinde!

Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

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Korhan Berzeg’in kafatası aranıyor: Kadavra köpekleri iz peşinde!

Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Çalışmalarda katkısı olmayan köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

Korhan Berzeg’in kafatası aranıyor: Kadavra köpekleri iz peşinde!

312 GÜN SONRA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan'da saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Korhan Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evinin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Korhan Berzeg’in kafatası aranıyor: Kadavra köpekleri iz peşinde!

CEBİNDEKİ CÜZDANDAN KİMLİK VE KREDİ KARTLARI ÇIKTI

Yapılan olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile biri parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

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