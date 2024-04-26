Haberler
Yaşam
Korhan Berzeg’in kafatası aranıyor: Kadavra köpekleri iz peşinde!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
12:17
Korhan Berzeg’in kafatası aranıyor: Kadavra köpekleri iz peşinde!
Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran'da köpeği Tina ile birlikte Balıkesir'deki yazlık evinden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan ve her yerde aranan Berzeg'ten tek bir iz bulunamadı. Tam 312 gün sonra evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında bulunan kıyafetler ve kemik parçaları ise umutları artırdı. Bulunan 4 kemik parçasında incelemeler sürerken, kafatası ve bacak kemiklerinin olmayışı ise kafaları karıştırdı…