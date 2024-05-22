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Korhan Berzeg’in ölümü: Eşi Angela Berzeg define günler kala bu kareyi paylaştı!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
11:05
Korhan Berzeg’in ölümü: Eşi Angela Berzeg define günler kala bu kareyi paylaştı!
Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir'de 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Tam 316 gün sonra bulunan kafatası ve 12 kemiğin Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı! Ekonomistin 27 Mayıs'ta toprağa verilmesi beklenirken eşi Angela Berzeg define günler kala yeni bir paylaşım yaptı…