Korhan Berzeg’in ölümü: Eşi Angela Berzeg define günler kala bu kareyi paylaştı!

4'üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg'e ait gömleğin parçaları bulunurken, 5'inci günde İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından kütük altı ve çalılıkların arasında, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatasının yüz kısmına ait parça ile 3 kemik daha bulundu. 6'ncı günde jandarma komando ekipleri hem elleriyle hem tırmıklarla arama yaptı. Bu aramalar sırasında insana ait olduğu düşünülen 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzeg'e ait iç çamaşır bulundu.