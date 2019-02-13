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Korkunç! 30 ton eti ele geçirildi

Giriş Tarihi: 13.02.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 14:42
Korkunç! 30 ton karıncayiyen eti ele geçirildi

'nın kuzeyindeki Sabah eyaletinde polisin ihbar üzerine bir fabrikaya düzenlediği operasyonda yaklaşık 30 ton dondurulmuş eti bulundu.

Korkunç! 30 ton karıncayiyen eti ele geçirildi

Yaklaşık 360 kilogram pulu ve 61 canlı karıncayiyen ele geçirilen operasyonda, fabrikanın yöneticisi olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

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Korkunç! 30 ton karıncayiyen eti ele geçirildi

Eyalet polis şefi Omar Mammah, 'da 1975'ten bu yana, nesli tehlikede olan ticareti yapmanın yasak olduğunu açıkladı.

Korkunç! 30 ton karıncayiyen eti ele geçirildi

Asya kıtasında yasa dışı ticareti yaygın olarak yapılan , eti ve derisindeki pullardan ötürü değer görüyor.

Korkunç! 30 ton karıncayiyen eti ele geçirildi

Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pulunda keratin maddesi bulunuyor.

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