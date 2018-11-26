Elazığ'da merkeze bağlı Sürsürü Mahallesinde ikamet eden 31 yaşındaki Suat A., 5 gün önce ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri Suat A. ile ilgili çalışma yaptı.