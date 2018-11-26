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Korkunç gerçek bugün ortaya çıktı

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 26.11.2018 17:45 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 17:47
Korkunç gerçek bugün ortaya çıktı

'da merkeze bağlı Sürsürü Mahallesinde ikamet eden 31 yaşındaki Suat A., 5 gün önce ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar ve Büro Amirliği ekipleri Suat A. ile ilgili çalışma yaptı.

Korkunç gerçek bugün ortaya çıktı

Polisin çalışmasından şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek tespit edilen şüpheliler A.A. ile Ö.Ö. gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli üzerinden çalışmasını sürdüren polis, Suat A.'nın Sivrice ilçesine bağlı Duygulu köyü sınırlarında öldürülüp yakıldığını belirledi.

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Korkunç gerçek bugün ortaya çıktı

Cesedin bulunmasının ardından olay yerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde inceleme yapıldı. Şahsın yanmış cesedi inceleme sonrası olay yerinden alınarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Korkunç gerçek bugün ortaya çıktı

Suat A'nın öldürülerek yakılması olayına karıştığı değerlendirilen şüphelilerin, senetli alacak verecek meselesi yüzünden cinayeti işlediği iddia edildi.

Korkunç gerçek bugün ortaya çıktı
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