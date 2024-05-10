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Haberler Yaşam Korkunç görüntüler! Aslana elini uzatan bakıcının feci sonu: Kanlar içinde kaldı
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:54

Korkunç görüntüler! Aslana elini uzatan bakıcının feci sonu: Kanlar içinde kaldı

Hayvanat bahçeleri, insanlara vahşi doğayı yakından tanıma imkanı sağlarken, bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Yakın zamanda Jamaika'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video bunun en önemli örneklerinden… Jamaika'da hayvanat bahçesindeki bir görevli, ziyaretçilerin yanında aslanın bulunduğu kafese parmağını soktu. Hırlamaya başlayan aslan bakıcısının parmağını kopardı. Öte yandan buna benzer olaylar geçmişte de yaşandı. İşte şu ana kadar yaşanmış en korkunç hayvan saldırıları…

Korkunç görüntüler! Aslana elini uzatan bakıcının feci sonu: Kanlar içinde kaldı

Jamaika'da bir hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntüler; sosyal medyada gündem oldu.

Korkunç görüntüler! Aslana elini uzatan bakıcının feci sonu: Kanlar içinde kaldı

Jamaika Hayvanat Bahçesinde görev yapan bir bakıcı aslanın bulunduğu kafese parmağını soktu.

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Korkunç görüntüler! Aslana elini uzatan bakıcının feci sonu: Kanlar içinde kaldı

Yaklaşık 15 ziyaretçiye rehberlik yapan bakıcı, saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı.

Korkunç görüntüler! Aslana elini uzatan bakıcının feci sonu: Kanlar içinde kaldı

Aslan ani bir hamle yaparak bakıcının parmağını kaptı.

Korkunç görüntüler! Aslana elini uzatan bakıcının feci sonu: Kanlar içinde kaldı

Uzun mücadeleye rağmen bakıcı, parmağını aslanın ağzından kurtaramadı. Aslan, bakıcının parmağını kopardı.

İŞTE O ANLAR

Hayvanat bahçesinde dehşet anları kamerada! Aslan, bakıcısının parmağını böyle kopardı | Video

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