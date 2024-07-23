Korkunç kaza! 3 TIR birbirine girdi: Yol kapandı

Samsun'da meydana gelen kazadan görüntüler geldi. 3 TIR zincirleme kaza yapmasıyla yol kapandı. 3 TIR BİRBİRİNE GİRDİ Kaza, saat 10.00 sıralarında Terme ilçesi Sakarlı mevki Samsun-Ordu karayolunun 76'ncı kilometresinde meydana geldi. 19 ADU 446 ve 53 AZ 266 ile CE 2809 XF Ukrayna plakalı TIR, birbirine girdi. Hasarlı kaza sonrası Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istimameti, trafiğe kapandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yolda uzun kuyruklar oluşurken, araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Trafik akışı banketten sağlanıyor.