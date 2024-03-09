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Korkunç kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlunun avukatından açıklama: Elbette teslim olup yargılanacaklardır
Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
13:44
Korkunç kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlunun avukatından açıklama: Elbette teslim olup yargılanacaklardır
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarpan ünlü estetikçi ve yazarın yaşındaki oğlu T.C., 1 kişinin ölümüne 4 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Hakların kırmızı bülten ve tutuklama kararı çıkarılan Eylem Tok'un avukatından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Acısını en derin şekilde paylaştığımız bu olayla ilgili olarak müvekkiller elbette adli makamlara teslim olup yargılanacaklardır" denildi. Tok ve oğlunun ülkeye ne zaman geleceğinin belli olmadığı öğrenildi.