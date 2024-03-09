Korkunç kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlunun avukatından açıklama: Elbette teslim olup yargılanacaklardır

"OLAYIN ACISI HER İKİ TARAF İÇİNDE TAZEDİR"

İfadeler ve görüntüler ortaya çıkarken Eylem Tok'un avukatından açıklama geldi. Açıklamada; "Öncelikle, 1 Mart'ta Kemerburgaz'da meydana gelen acı kazada hayatını kaybetmiş olan Oğuz Murat Acı'nin ailesine başsağlığı, diğer tüm yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz. Olayın hassasiyeti ve acısı başta kazazedeler ve aileleri olmak üzere her iki taraf için de henüz tazedir" denildi.