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Haberler Yaşam Korkunç kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlunun avukatından açıklama: Elbette teslim olup yargılanacaklardır
Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:44

Korkunç kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlunun avukatından açıklama: Elbette teslim olup yargılanacaklardır

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarpan ünlü estetikçi ve yazarın yaşındaki oğlu T.C., 1 kişinin ölümüne 4 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Hakların kırmızı bülten ve tutuklama kararı çıkarılan Eylem Tok'un avukatından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Acısını en derin şekilde paylaştığımız bu olayla ilgili olarak müvekkiller elbette adli makamlara teslim olup yargılanacaklardır" denildi. Tok ve oğlunun ülkeye ne zaman geleceğinin belli olmadığı öğrenildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Korkunç kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlunun avukatından açıklama: Elbette teslim olup yargılanacaklardır

Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Korkunç kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlunun avukatından açıklama: Elbette teslim olup yargılanacaklardır

Kazayı yapan ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C.'İ Mısır'a kaçırdığı belirlenen Yazar Eylem Tok'un daha sonra oğluyla ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğlu için tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi.

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Korkunç kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlunun avukatından açıklama: Elbette teslim olup yargılanacaklardır

"OLAYIN ACISI HER İKİ TARAF İÇİNDE TAZEDİR"

İfadeler ve görüntüler ortaya çıkarken Eylem Tok'un avukatından açıklama geldi. Açıklamada; "Öncelikle, 1 Mart'ta Kemerburgaz'da meydana gelen acı kazada hayatını kaybetmiş olan Oğuz Murat Acı'nin ailesine başsağlığı, diğer tüm yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz. Olayın hassasiyeti ve acısı başta kazazedeler ve aileleri olmak üzere her iki taraf için de henüz tazedir" denildi.

Korkunç kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlunun avukatından açıklama: Elbette teslim olup yargılanacaklardır

"HİÇBİR AÇIKLAMAYA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamanın devamında, "Bu süreçte vekilleri olarak tek ricamız, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sizlerle paylaşılmayan hiçbir bilgi ve açıklamaya lütfen itibar etmeyiniz.

Korkunç kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlunun avukatından açıklama: Elbette teslim olup yargılanacaklardır

Olay yerinde T.C.'nin ve yanındaki arkadaşlarının yaralılara yardım etmeye çalıştığı, Eylem Tok'un olay yerinden telefon götürmediği ve olay yerine ilk olarak itfaiye ile polis ekiplerinin geldiği hususu dosya kapsamında tanık beyanları ile de sabittir.

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