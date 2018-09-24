Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

BİNLERCE BALIK ÖLDÜ... Hatay'ın Samandağ ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde binlerce balık ölümleri görülmeye başlandı. ÖLÜ BALIKLAR SAHİLE VURDU Asi Nehrinin denize döküldüğü alanda binlerce ölü balık sahile vurdu. GÖRENLER İNANAMADI Meydan mevki'inde sahile vuran balıkları görenler durumu yetkililere bildirdi. NEDENİ NE? Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada yaşanan balık ölümlerine, fabrika atığı ya da herhangi bir zehirli atığın neden olmadığı öğrenildi. HEMEN İNCELEME BAŞLATILDI Çevre ve Şehircilik Hatay İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kurum yetkilileri, balık ölümleri ihbarı üzerine, çevrede uzman ekiplerle inceleme başlatıp vatandaşlarla görüştü. YETERİNCE CAN SUYU OLMADIĞI İÇİN... İlk belirlemelere göre, sulama bentlerinde sular tutuldu, yeterince can suyu bırakılmadığı için bendin diğer tarafında kalan balıklar öldü. BALIKLAR ŞOKA UĞRAYIP ÖLDÜ Sulama sezonunun bitimiyle bentlerin aniden açılması ve suyun yüksek debiyle akmasıyla bent içerisindeki balıklar şoka uğrayıp öldü ve Asi Nehri boyunca taşınarak Samandağ sahiline vurdu.