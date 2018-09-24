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Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

AJANSLAR Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 24.09.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 11:58
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Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu
Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

BİNLERCE BALIK ÖLDÜ...

'ın Samandağ ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde binlerce balık ölümleri görülmeye başlandı.

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Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu
Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

ÖLÜ BALIKLAR SAHİLE VURDU

Asi Nehrinin denize döküldüğü alanda binlerce ölü balık sahile vurdu.

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Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu
Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

GÖRENLER İNANAMADI

Meydan mevki'inde sahile vuran balıkları görenler durumu yetkililere bildirdi.

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Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu
Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

NEDENİ NE?

'ın Samandağ ilçesindeki Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada yaşanan balık ölümlerine, fabrika atığı ya da herhangi bir zehirli atığın neden olmadığı öğrenildi.

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Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu
Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

HEMEN İNCELEME BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kurum yetkilileri, balık ölümleri ihbarı üzerine, çevrede uzman ekiplerle inceleme başlatıp vatandaşlarla görüştü.

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Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu
Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

YETERİNCE CAN SUYU OLMADIĞI İÇİN...

İlk belirlemelere göre, sulama bentlerinde sular tutuldu, yeterince can suyu bırakılmadığı için bendin diğer tarafında kalan balıklar öldü.

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Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu
Korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

BALIKLAR ŞOKA UĞRAYIP ÖLDÜ

Sulama sezonunun bitimiyle bentlerin aniden açılması ve suyun yüksek debiyle akmasıyla bent içerisindeki balıklar şoka uğrayıp öldü ve Asi Nehri boyunca taşınarak Samandağ sahiline vurdu.

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