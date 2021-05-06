Korona aşı randevusu nereden ve nasıl alınır? MHRS ve e devlet ile Covid- 19 aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir?

Salgınla mücadele kapsamında aşı randevusu alma işlemleri son günlerde yoğunluk kazandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen korona aşı çalışmalarında 55 yaş üstü aşamasına gelindi. Corona virüs aşı randevuları Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kolay randevu alma sistemi MHRS üzerinden alınıyor. Koronavirüs aşısı için sırası gelen 55 yaş üstü vatandaşlar, aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde aşı olmak için MHRS ve e-Nabız ile aşı randevusu nasıl alınır diye araştırıyor. Peki Korona aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e devlet ile Covid 19 aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir?