Salgın sürecinde normalleşme kararlarında baz alınan Türkiye koronavirüs risk haritası gün içerisinde milyonların gündeminde yer alıyor. İl il vaka sayılarıyla beraber Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan haritada düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller belirlenen renk kodları ile ifade edilirken kısıtlamalar ve normalleşme adımları bu renkler göz önüne alınarak atılıyor. Şehirler koronavirüs risk haritası üzerinde dört grupta değerlendirilirken Düşük riskli iller; Mavi, Orta riskli iller; Sarı, Yüksek riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; Kırmızı renk kodları ile gösterilirken yeni Türkiye korona risk haritası normalleşme sürecinde ülke çapında son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor.