Türkiye koronavirüs risk haritası yayınlandı! İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk? İşte Düşük, orta ve yüksek riskli iller!

Türkiye koronavirüs risk haritası Mart ayının ilk günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşılmıştı. Haritada Mavi, Sarı, Turuncu ve Kırmızı renklerle nitelendirilen illerde vakalar göz önüne alınarak risk tespiti yapılmıştı. Bu kapsamda yapılan Türkiye risk haritasına göre yapılan açıklamaya göre; illerdeki son durum göz önüne alınarak normalleşme ve kısıtlama kararları güncellenecek. Düşük riskli iller; Mavi, Orta riskli iller; Sarı, Yüksek riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; Kırmızı renk kodları ile temsil ediliyor. Türkiye koronavirüs risk haritasına dair son dakika gelişmeleri gündemde yer almaya devam ediyor.

İŞTE TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye risk haritasında; haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek" riskli' sayılıyor. Normalleşme ve kısıtlama kararları ise illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak uygulamaya geçiyor. Öte yandan iki haftada bir vaka sayılarına göre; bu tablonun güncelleneceği bildirilmişti.