Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech aşı randevusuna yeni düzenleme! İşte MHRS ve E-Nabız randevu ekranı

BioNTech aşısı için ikinci doz randevu sistemiyle alakalı olarak gelen son dakika haberi sonrasında "Aşı randevusu nasıl alınır?" sorusu gündeme taşındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ikinci doz aşılarda erteleme olacağını ifade etmişti. Bugün gelen son dakika açıklamasında ise "BioNTech aşısında 2. doz randevular geçerli olacak. İlk kez aşı olacaklara 6-8 hafta aralığında randevu verilecek." Denildi. Buna göre; Sinovac ve Biontech aşı randevusu nasıl alınır? İşte e-Nabız, e-Devlet ve MHRS sistemi ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı ve tüm detaylar…