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Haberler Yaşam Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech aşı randevusuna yeni düzenleme! İşte MHRS ve E-Nabız randevu ekranı
Giriş Tarihi: 29.04.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 13:45

randevusu nasıl alınır? aşı randevusuna yeni düzenleme! İşte ve E-Nabız randevu ekranı

için ikinci doz randevu sistemiyle alakalı olarak gelen son dakika haberi sonrasında "Aşı randevusu nasıl alınır?" sorusu gündeme taşındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'nın ardından yaptığı açıklamada, ikinci doz aşılarda erteleme olacağını ifade etmişti. Bugün gelen son dakika açıklamasında ise " aşısında 2. doz randevular geçerli olacak. İlk kez aşı olacaklara 6-8 hafta aralığında randevu verilecek." Denildi. Buna göre; ve Biontech aşı randevusu nasıl alınır? İşte e-Nabız, ve sistemi ile randevusu alma ekranı ve tüm detaylar…

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech aşı randevusuna yeni düzenleme! İşte MHRS ve E-Nabız randevu ekranı

aşılarıyla ilgili olarak yapılan son açıklamada 2. Doz randevuların geçerli olacağını ifade etti. Yaşanan bu gelişmeyle beraber Aşı randevusu nasıl alınır? Soruları yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı aşı randevusu adımlarına göre, bu işlem için ve sistemi kullanılıyor. İşte e-Nabız, ve MHRS sistemi ile adım adım randevusu alma…

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech aşı randevusuna yeni düzenleme! İşte MHRS ve E-Nabız randevu ekranı

MHRS VE SMS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.

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Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech aşı randevusuna yeni düzenleme! İşte MHRS ve E-Nabız randevu ekranı

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi () ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek.

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.

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Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech aşı randevusuna yeni düzenleme! İşte MHRS ve E-Nabız randevu ekranı

BIONTECH AŞISINA YENİ DÜZENLEME!

Bilimsel verilere göre aşının oluşturduğu koruyuculuk düzeyinin değerlendirildiği toplantıda, firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşü alındı.

Bu çerçevede iki dozun uygulanması arasındaki sürenin 6 ila 8 hafta olması kararlaştırıldı.

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech aşı randevusuna yeni düzenleme! İşte MHRS ve E-Nabız randevu ekranı

Karara göre, daha önce alınan 2. doz randevuları geçerli olacak. Bugünden itibaren ilk dozu yaptıranların ikinci doz randevusu ise 6-8 hafta sonrasına verilecek.

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