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Haberler Yaşam Koronavirüs aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? E-nabız ve MHRS aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 15:30

Koronavirüs nasıl ve nereden alınır? E-nabız ve nasıl yapılır, şartları nelerdir?

tarafından gerçekleştirilen alma işlemleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Pandemide umut olan koronavirüs aşısını olmak isteyenler Sinovac ve Biontech aşı randevusu alma ekranı üzerinden başvuru yapabiliyor. İlk aşısını olan veya ikinci doz aşısı için randevu almak isteyenler nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir sorusuna yanıt arıyor. Son olarak 55 yaş kişilerin aşılama işlemleri başladı. aracılığıyla randevusunu alan vatandaşlar tarih geldiğinde Sağlık Ocağı ya da hastaneden aşısını olabiliyor. Bu kapsamda; ? E-nabız ve MHRS , şartları nelerdir?

Koronavirüs aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? E-nabız ve MHRS aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alma işlemleri son günlerde epey sorgulanıyor. Şu an risk grubu vatandaşlar koronavirüs aşısı olurken randevusunu alamayanlar nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Risk gruplarına göre belirlenen corona virüs aşı randevu programında sırası gelen vatandaşlar, e-nabız sistemine aracılığıyla giriş yaparak ya da ALO 182'yi arayarak aşı randevusu oluşturuyor. Buna göre; ? E-nabız ve MHRS , şartları nelerdir?

Koronavirüs aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? E-nabız ve MHRS aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları için faaliyetler tüm hızıyla sürerken alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri , e-nabız, mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylar şöyle;

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

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Koronavirüs aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? E-nabız ve MHRS aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

AŞI RANDEVU TELEFON NUMARASI

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

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E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri , e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

Koronavirüs aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? E-nabız ve MHRS aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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Koronavirüs aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? E-nabız ve MHRS aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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