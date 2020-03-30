Koronavirüs denetiminde ilginç diyalog! Midem bulanıyor

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNDEN POLİSE, "MİDEM BULANIYOR"

Denetimler kapsamında minibüs ve otobüsleri de tek tek durduran polis, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralını hatırlattı, Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise dezenfektan sıkarak vatandaşları uyardı. O esnada maske takmadığı görülen bir minibüs sürücüsü, "Abi midem bulanıyor, ben onu hayatta kullanamıyorum" demesi pes dedirtti. Zabıta ekiplerinin maske toplum sağlığı için gerekli olduğunu belirtmesi üzerine sürücü, "Haklısınız, Allah hepimizi korusun" diyerek yoluna devam etti.

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