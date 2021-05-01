Pandemi destek paketi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, küçük işletmelere yapılacak olan coronavirüs hızlı destek ödemelerinin detayları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19'dan Etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programını"na ilişkin bilgiler paylaştı. Bu bilgiler ışığında, pandemi destek ödemeleri ne kadar ve ne zaman ödencecek?

Son dakika gelişmesinin detayları şöyle;