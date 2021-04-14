Koronavirüs risk haritası değişti! Güncellenen risk haritası sonrasında Türkiye neredeyse kıpkırmızı oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında Türkiye genelinde Ramazan ayındaki kısıtlamaları açıkladı. Öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplandı. Koronavirüs risk haritası bu iki önemli toplantı sonrasında tekrar şekillendi. İl il haftalık vaka sayılarına göre Türkiye'de koronavirüs haritasında neredeyse tüm kentlerimiz kırmızı yani çok yüksek risk kodlu iller arasına girdi. Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre ülke genelinde Kırklareli her 100 bin kişide 882.13 ile en yüksek, Şırnak ise 32.17 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti. İşte il il yeni renk kodları...