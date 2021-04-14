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Haberler Yaşam Koronavirüs risk haritası değişti! Güncellenen risk haritası sonrasında Türkiye neredeyse kıpkırmızı oldu
Giriş Tarihi: 14.04.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 14:08

değişti! Güncellenen risk haritası sonrasında Türkiye neredeyse kıpkırmızı oldu

Başkan sonrasında Türkiye genelinde Ramazan ayındaki kısıtlamaları açıkladı. Öncesinde Sağlık Bakanı başkanlığında Bilim Kurulu toplandı. bu iki önemli toplantı sonrasında tekrar şekillendi. İl il haftalık vaka sayılarına göre Türkiye'de koronavirüs haritasında neredeyse tüm kentlerimiz kırmızı yani çok yüksek risk kodlu iller arasına girdi. Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre ülke genelinde Kırklareli her 100 bin kişide 882.13 ile en yüksek, ise 32.17 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti. İşte il il yeni renk kodları...

Koronavirüs risk haritası değişti! Güncellenen risk haritası sonrasında Türkiye neredeyse kıpkırmızı oldu

BAKAN KOCA VAKA SAYILARINI AÇIKLADI!

Sağlık Bakanı , 3-9 Nisan tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 804.97, Ankara'da 419.06, İzmir'de 304.07 oldu.

Koronavirüs risk haritası değişti! Güncellenen risk haritası sonrasında Türkiye neredeyse kıpkırmızı oldu

BU HARİTA DEĞİŞTİ! HER YER KIRMIZI

Ülke genelinde Kırklareli her 100 bin kişide 882.13 ile en yüksek, ise 32.17 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti. Öte yandan son da ciddi şekilde değişti.

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Koronavirüs risk haritası değişti! Güncellenen risk haritası sonrasında Türkiye neredeyse kıpkırmızı oldu

İŞTE GÜNCEL İL İL RENK KODLARI!

Vaka sayılarının artması ile birlikte birçok il kırmızı renge büründü.İşte yeni vaka sayılarıyla oluşan koronavirüs risk haritasına göre il il renk kodları...

Koronavirüs risk haritası değişti! Güncellenen risk haritası sonrasında Türkiye neredeyse kıpkırmızı oldu
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Koronavirüs risk haritası değişti! Güncellenen risk haritası sonrasında Türkiye neredeyse kıpkırmızı oldu
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