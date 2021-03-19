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dinlemediler! Lokantaları pavyona çevirdiler

Türkiye geneli verilerine göre yüksek riskli illerin başında gelen ve kırmızı koda sahip 'da şoke eden görüntüler kameralara yansıdı. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında ve 'te lokanta ruhsatıyla çalışan pavyonlara baskın yapıldı. Her iki baskında 72 kişiye toplam 249 bin 120 lira para cezası kesildi. Ortaya çıkan manzara ise tam anlamıyla pes dedirtti! İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 12:26
Koronavirüs risk haritası dinlemediler! Lokantaları pavyona çevirdiler

tüm Türkiye'de merakla takip edilirken uzmanlar son açıklanan korona verilerine dikkat çekerek tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirtiyor. Öte yandan yurdun farklı noktalarından gelen görüntüler ise inanılır gibi değil!

Koronavirüs risk haritası dinlemediler! Lokantaları pavyona çevirdiler

ve 'te baskın düzenlendi. Ekipler, lokanta ruhsatıyla çalışan pavyonları tespit etti.

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Koronavirüs risk haritası dinlemediler! Lokantaları pavyona çevirdiler

Eş zamanlı yapılan her iki baskında 72 kişiye toplam 249 bin 120 lira para cezası kesildi. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Koronavirüs risk haritası dinlemediler! Lokantaları pavyona çevirdiler

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'nde bulunan adreste bir işyerinin lokanta ruhsatıyla pavyon olarak işletildiği ihbarını aldı.

Koronavirüs risk haritası dinlemediler! Lokantaları pavyona çevirdiler

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese geldiğinde içeride müzik eşliğinde oturan birçok kişinin olduğunu gördü.

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