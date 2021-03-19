Koronavirüs risk haritası dinlemediler! Lokantaları pavyona çevirdiler

Koronavirüs risk haritası tüm Türkiye'de merakla takip edilirken uzmanlar son açıklanan korona verilerine dikkat çekerek tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirtiyor. Öte yandan yurdun farklı noktalarından gelen görüntüler ise inanılır gibi değil!