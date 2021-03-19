Koronavirüs risk haritası dinlemediler! Lokantaları pavyona çevirdiler

Türkiye geneli koronavirüs risk haritası verilerine göre yüksek riskli illerin başında gelen ve kırmızı koda sahip İstanbul'da şoke eden görüntüler kameralara yansıdı. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında Maltepe ve Pendik'te lokanta ruhsatıyla çalışan pavyonlara baskın yapıldı. Her iki baskında 72 kişiye toplam 249 bin 120 lira para cezası kesildi. Ortaya çıkan manzara ise tam anlamıyla pes dedirtti! İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 19.03.2021
12:12
Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
12:26
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