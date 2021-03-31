Kabine Toplantısı sonrası Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi. Tam 58 ilimizin rengi kırmızıya dönerken güncel tablodaki tek mavi yani düşük riskli il Şırnak olarak kaydedildi. Öte yandan yüksek riskli ilimiz İstanbul'da da vakalarda rekor seviyede artış yaşandı. Bu durum yeniden kısıtlama kararlarını geri getirirken vatandaşlar güncel Türkiye koronavirüs risk haritasını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere haritada; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renk kodları ile gösteriliyor. İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ile 31 Mart güncel Türkiye koronavirüs risk haritası…