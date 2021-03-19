Koronavirüs risk haritası güncellendi! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye koronavirüs risk haritası ile birlikte en fazla merak edilen konulardan biri aşı sürecine girilmesinin de etkisiyle Türkiye'de aşılananların sayısı oldu. Dünyada da aşılama süreci devam ediyor. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada?