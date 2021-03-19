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Haberler Yaşam Koronavirüs risk haritası güncellendi! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

güncellendi! 'de kaç kişi oldu?

geneli son hali ve il il kaç kişi oldu bilgisi çok merak ediliyor. Vatandaşlar özellikle yaşadıkları kentlerin mavi renkli düşük riskli iller kategorisine girmesini büyük bir ümitle bekliyor. Yine risk haritasına göre sarı, turuncu ve kırmızı renk kodlu iller sırasıyla orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli iller olarak belirlenmiş durumda. Öte yandan dünyada kaç kişinin aşı olduğunu biliyor muydunuz? Türkiye vatandaşlarına aşı yaptıran ülkeler arasında en üst sıralarda yer alıyor. İşte il il aşılanların yer aldığı aşı haritası ve ülke ülke sıralama...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 17:05
Koronavirüs risk haritası güncellendi! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

ile birlikte en fazla merak edilen konulardan biri sürecine girilmesinin de etkisiyle Türkiye'de aşılananların sayısı oldu. Dünyada da aşılama süreci devam ediyor. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada?

Koronavirüs risk haritası güncellendi! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Son gelen verilere göre , bu noktada başı çeken ülkelerden biri olarak görülüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülen süreç yakın zamanda umutlu günlerin bizi beklediğini gösteriyor.

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Koronavirüs risk haritası güncellendi! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

EN FAZLA AŞI ABD'DE

Dünyada en fazla aşıyı Amerika Birleşik Devletleri yapmış durumda.

Koronavirüs risk haritası güncellendi! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

ABD'de aşılananların sayısı 113,037,627

Koronavirüs risk haritası güncellendi! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Çin 64,980,000

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