Koronavirüs risk haritası güncellendi! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Türkiye geneli koronavirüs risk haritası son hali ve il il kaç kişi aşı oldu bilgisi çok merak ediliyor. Vatandaşlar özellikle yaşadıkları kentlerin mavi renkli düşük riskli iller kategorisine girmesini büyük bir ümitle bekliyor. Yine risk haritasına göre sarı, turuncu ve kırmızı renk kodlu iller sırasıyla orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli iller olarak belirlenmiş durumda. Öte yandan dünyada kaç kişinin aşı olduğunu biliyor muydunuz? Türkiye vatandaşlarına aşı yaptıran ülkeler arasında en üst sıralarda yer alıyor. İşte il il aşılanların yer aldığı aşı haritası ve ülke ülke sıralama...
Giriş Tarihi: 19.03.2021
16:56
Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
17:05
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