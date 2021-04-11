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Haberler Yaşam Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum bugün kaç oldu?
Giriş Tarihi: 11.04.2021 17:46 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 20:08

vaka ve vefat sayısı tablosu açıklandı! 11 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve son durum bugün kaç oldu?

salgını devam ederken haberleri de yakından takip ediliyor. Ramazan öncesi günlük koronavirüs vaka ve son durum tablosu daha da önem arz etmeye başladı. Bilindiği üzere, tarafından günlük tablosu her akşam duyuruluyor. Türkiye'nin 11 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı son durum tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Dün duyurulan verilerde 52 bin 676 vaka ve 248 vefat olduğu belirtilmişti. İşte, son dakika haberinin detayları ve 11 Nisan 2021 koronavirüs son durum tablosu

Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum bugün kaç oldu?

Nisan ayının ortaları itibarı ile ile etkin mücadele sürüyor. Türkiye, Kovid-19 karşısında mücadelesini devam ettirirken aşılama çalışmaları da yaş ve risk gruplarına göre devam ediyor. Artan vaka sayısının akabinde, cumartesi günleri için kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması geri döndü. Bu noktada, Nisan ayının sonuna kadar tablosu önem arz ediyor. tarafından her akşam günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısı tablosu kamuoyuna açıklanıyor.

Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum bugün kaç oldu?

TÜRKİYE'DE BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU? 11 NİSAN 2021

11 Nisan son durum tablosu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Nisan 2021 Pazar gününe ilişkin koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu açıklandı. 'nın resmi internet sitesinden duyurulan 11 Nisan tablosu ile bugüne ilişkin vaka, ölüm, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı belli oldu .

İşte, 11 Nisan koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu;

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Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum bugün kaç oldu?

11 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 50 bin 678
  • HASTA SAYISI: 2.548
  • VEFAT SAYISI: 237
  • İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 194
Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum bugün kaç oldu?

10 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 52 bin 676
  • HASTA SAYISI: 2.497
  • VEFAT SAYISI: 248
  • İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 539

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum bugün kaç oldu?

9 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 55 bin 791
  • HASTA SAYISI: 2.408
  • VEFAT SAYISI: 253
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 786
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