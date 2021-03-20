Koronavirüsle erken doğdular, 2 ay sonra annelerine kavuştular

"52 GÜNDÜR İKİZ BEBEKLERİM KUVÖZDEYDİ"



Anne Narin Çiğdem, "Tokat'tan İstanbul'a geldim. Burada koronavirüse yakalandım. Daha sonra da koronavirüslü doğum gerçekleştirdim. Doğumdan sonra ikiz bebeklerim de koronavirüslü doğdu. 52 gündür ikiz bebeklerim kuvözdeydi. Onları görmek için veya durumları hakkında bilgi almak için durmadan gidip geliyoruz. Gerçekten çok zor aşamaydı. Sonu gerçekten çok güzeldi. Hastanedeki herkese çok teşekkür ediyorum. Benimle ve ikiz bebeklerimle çok güzel bir şekilde ilgilendiler. Gerçekten çok mutluyum. Hep bu günü bekliyordum. İkiz bebeklerimi teslim almayı hep bekliyordum. Gerçekten çok güzel ve herkese teşekkür ederim" dedi.