Koronavirüsle erken doğdular, 2 ay sonra annelerine kavuştular

Tokat'tan İstanbul'a geldikten sonra koronavirüse yakalanan 28 haftalık hamile Narin Çiğdem ve eşi Samet Çiğdem, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 23 yaşındaki Narin Çiğdem'e ilaç tedavisi uygulanabilmesi için ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Doğum sonrası yapılan PCR testleri pozitif çıkan kız ikiz bebekler de tedavi altına alındı. Çift, kendilerine uygulanan tedavi sonrası koronavürüsü yendi. İki ay süren tedavinin sonuç vermesiyle prematüre ikiz bebekler sağlığına kavuştu. Dün taburcu edilen ikiz bebekler, anne Narin Çiğdem ve baba Samet Çiğdem'e teslim edildi. İkiz bebeklerine kavuşan Narin ve Samet Çiğdem çifti, teşekkür ettikleri doktorlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiftin ikiz bebeklerine henüz isim koymadıkları öğrenildi.