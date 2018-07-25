Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu

Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırlarındaki Karamağara koyu, mavi ile yeşili buluşturan doğası, manzarası ve deniziyle son yıllarda turistlerin ilgi odağı oldu. Kıvrımlı yollardan geçilerek ulaşılan ve konumu nedeniyle geçmişte korsanların saklanmak için kullandıkları koy, son yıllarda bilinirliğini daha da artırdı. Yayıkdamlar Mahallesi'ne yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Doğu Akdeniz'in başlangıç bölgesinde bulunan, kıvrımlı yollardan geçilerek ulaşılan ve konumu nedeniyle geçmişte korsanların saklanmak için kullandıkları koy, görenlerin beğenisini topluyor.