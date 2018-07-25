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Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu

'ın Yayladağı ilçesi sınırlarındaki Karamağara koyu, mavi ile yeşili buluşturan doğası, manzarası ve deniziyle son yıllarda turistlerin ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 25.07.2018 16:43
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Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu
Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu

Kıvrımlı yollardan geçilerek ulaşılan ve konumu nedeniyle geçmişte korsanların saklanmak için kullandıkları koy, son yıllarda bilinirliğini daha da artırdı.

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Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu
Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu

Yayıkdamlar Mahallesi'ne yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Doğu Akdeniz'in başlangıç bölgesinde bulunan, kıvrımlı yollardan geçilerek ulaşılan ve konumu nedeniyle geçmişte korsanların saklanmak için kullandıkları koy, görenlerin beğenisini topluyor.

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Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu
Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu
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Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu
Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu
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Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu
Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu
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Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu
Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu
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Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu
Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu
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