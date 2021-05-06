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Haberler Yaşam KOSGEB esnafa faizsiz ve 3 yıl ertelemeli kredi veriyor! Esnafa destek paketi ile e-Devlet 2021 KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 11:04

KOSGEB esnafa faizsiz ve 3 yıl ertelemeli kredi veriyor! Esnafa destek paketi ile 2021 başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

aracılığı ile devam eden esnafa desteği başvurusu için son günlerde araştırmalar sürüyor. Pazartesi gününden bu yana yoğun ilgi gören bu kredi, bilindiği üzere mikro ve küçük ölçekli işletmelere sağlanmaktaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı yaptığı açıklamada tam 5 milyar TL'nin şartlara uygun olan işletme sahiplerine dağıtılacağını duyurdu. Bu noktada ise "KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek, başvuru şartları neleredir?" soruları yanıt aramaya başladı. Esnafa destek paketi kapsamında 75 bin TL'ye kadar faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi başvuru süreci devam ediyor. İşte detaylar…

KOSGEB esnafa faizsiz ve 3 yıl ertelemeli kredi veriyor! Esnafa destek paketi ile e-Devlet 2021 KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Pandemi sürecinin özellikle küçük ve mikro ölçekli işletmelerde yarattığı hasarı karşılayabilmek amacıyla esnafa destek paketi projesi kapsamında KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi vereceğini duyurmuş başvuru süreci ise 3 Mayıs Pazartesi günü başlamıştı. Hal böyleyken ihtiyaç sahibi vatandaşlar işlemlerini giriş ekranı aracılığı ile gerçekleştirmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verirken konuyla ilgili birçok detaya da deyinmiş ardından ise Bakan Mustafa Varank da kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştı. başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek, şartları nelerdir? Soruları milyonlarca vatandaşın gündemine taşındı. İşte e-Devlet ile KOSGEB kredi başvuru ekranı ve tüm detaylar…

KOSGEB esnafa faizsiz ve 3 yıl ertelemeli kredi veriyor! Esnafa destek paketi ile e-Devlet 2021 KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

KOSGEB KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde itibaren başlayacak. Başvurular üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.

KOSGEB başvuru detaylarıyla ilgili bilgiye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7800/pandemiden-etkilenen-isletmelere-5-milyar-tl

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KOSGEB esnafa faizsiz ve 3 yıl ertelemeli kredi veriyor! Esnafa destek paketi ile e-Devlet 2021 KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

KOSGEB KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'in 5 milyar TL bütçeli yeni destek programının detaylarını açıkladı. Bakan Varank, "Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak" dedi.

KOSGEB esnafa faizsiz ve 3 yıl ertelemeli kredi veriyor! Esnafa destek paketi ile e-Devlet 2021 KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

ESNAF KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR E-DEVLET'TE!

Bakan Varank, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden pandeminin, bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdiğini bildirdi. Sosyal hayattan ekonomiye, sanayiden teknolojiye kadar hayatın her alanında yeniliklerin birbiri ardına geldiğini kaydeden Varank, "Bu dönemde Covid-19'a karşı ilk aksiyon alan ülkelerden biri olduk. Bu süreçten elbette ekonominin belkemiği olarak kabul ettiğimiz KOBİ'lerimiz de etkilendi. Pandeminin KOBİ'ler üzerindeki bu etkisini azaltmak için elimizdeki tüm enstrümanları aktif şekilde kullanmaya başladık. alacaklarını 3 ay süreyle erteledik, projelere de 4 ay ek süre tanıdık. Süreç boyunca yaptığımız anketlerle de KOBİ'lerimizin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmedik" dedi.

KOSGEB esnafa faizsiz ve 3 yıl ertelemeli kredi veriyor! Esnafa destek paketi ile e-Devlet 2021 KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

'İŞLETMELERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni destek programını duyurduğunu anımsatarak, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı; imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Bu program ile Covid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız.

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