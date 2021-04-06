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Haberler Yaşam KOSGEB faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvuru ekranı! 2021 KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, esnafa destek kredisi kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 11:51

faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvuru ekranı! 2021 başvurusu nasıl yapılır, esnafa destek kredisi kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa destek paketi kapsamında duyurduğu faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru süreci geçtiğimiz gün başladı. aracılığı ile alınan başvurularla ilgili olarak küçük ve mikro ölçekli binlerce işletme sahibi detayları araştırmaya devam ediyor. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı son açıklamada krediye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Hal böyleyken " başvurusu nasıl yapılır, faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi kimlere verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte esnafa destek paketi kapsamında sağlanacak olan KOSGEB kredi başvurusuna ilişkin tüm detaylar…

Esnafa KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, faizsiz 3 yıl ertelemeli esnafa destek kredisi kimlere verilecek? KOSGEB kredi başvuru ekranı!

Faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru süreci aracılığı ile geçtiğimiz günden bu yana devam ediyor. Büyük ilgi gören kredinin başvurularına dair şartlar, tarihler gibi detaylar küçük ve mikro ölçekli işletme sahiplerinin gündemindeki yerini alırken öte yandan " başvurusu nasıl yapılır?" soruları da ayrıca yanıt aramaya başladı. Esnafa destek paketi kapsamında KOSGEB faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi başvurusu yapacak vatandaşlar aynı zamanda " başvurusu nasıl yapılır, faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi kimlere verilecek?" sorularını gündmee taşıdı. İşte konuya dair bilinmesi gereken tüm detaylar ve Bakan Varank'ın açıklaması…

Esnafa KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, faizsiz 3 yıl ertelemeli esnafa destek kredisi kimlere verilecek? KOSGEB kredi başvuru ekranı!

KOSGEB KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde itibaren başlayacak. Başvurular üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.

KOSGEB başvuru detaylarıyla ilgili bilgiye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7800/pandemiden-etkilenen-isletmelere-5-milyar-tl

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Esnafa KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, faizsiz 3 yıl ertelemeli esnafa destek kredisi kimlere verilecek? KOSGEB kredi başvuru ekranı!

KOSGEB KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'in 5 milyar TL bütçeli yeni destek programının detaylarını açıkladı. Bakan Varank, "Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak" dedi.

Esnafa KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, faizsiz 3 yıl ertelemeli esnafa destek kredisi kimlere verilecek? KOSGEB kredi başvuru ekranı!

ESNAF KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR E-DEVLET'TE!

Bakan Varank, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden pandeminin, bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdiğini bildirdi. Sosyal hayattan ekonomiye, sanayiden teknolojiye kadar hayatın her alanında yeniliklerin birbiri ardına geldiğini kaydeden Varank, "Bu dönemde Covid-19'a karşı ilk aksiyon alan ülkelerden biri olduk. Bu süreçten elbette ekonominin belkemiği olarak kabul ettiğimiz KOBİ'lerimiz de etkilendi. Pandeminin KOBİ'ler üzerindeki bu etkisini azaltmak için elimizdeki tüm enstrümanları aktif şekilde kullanmaya başladık. alacaklarını 3 ay süreyle erteledik, projelere de 4 ay ek süre tanıdık. Süreç boyunca yaptığımız anketlerle de KOBİ'lerimizin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmedik" dedi.

Esnafa KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, faizsiz 3 yıl ertelemeli esnafa destek kredisi kimlere verilecek? KOSGEB kredi başvuru ekranı!

'İŞLETMELERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni destek programını duyurduğunu anımsatarak, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı; imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Bu program ile Covid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız.

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