'İŞLETMELERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni destek programını duyurduğunu anımsatarak, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı; imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Bu program ile Covid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmelerimiz, geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz olarak yararlanabilecek. İşletmelerimiz 3 yıl sonra yani 2024'ten itibaren ödemelerini eşit taksitlerle yapacak. Bu programımız ile bir yıl önceki istihdamlarını koruyan işletmelere mikro ölçekliyse 3 ayda toplamda 30, küçük ölçekliyse yine 3 ayda toplamda 75 bin TL'ye kadar destek vereceğiz. Teknoloji tabanlı start-up'ların bu yıl içinde gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeyi planladıkları teknoloji faaliyetleri için de ekstra 25 bin TL'ye kadar ilave destek sağlayacağız. Yine bu start-up'lara özel olarak, gelir kaybı veya nakit akışı kriterine bakmayacağız" ifadelerini kullandı.